Exil londonien des Bongo : le très Français Ali Bongo coincé à Paris faute de visa en bonne et due forme

La poisse continue de frapper l’ancien président gabonais chassé du pouvoir le 30 août 2023 par sa propre garde prétorienne qui l’a privée des joies de la présidence à vie que détenait depuis 56 ans sa famille au Gabon. Ali Bongo, qui jouit également de la nationalité française, se retrouve bloqué depuis plusieurs semaines dans la capitale hexagonale, dans la stricte incapacité de regagner le Royaume-Uni. Selon les informations dévoilées ce mercredi par le magazine Jeune Afrique, ce contretemps majeur est directement lié à l’invalidation de son statut d’entrée sur le territoire britannique.

Résidant actuellement dans sa luxueuse propriété de l’avenue Foch à Paris, l’ex-chef de l’État a vu son voyage de retour avorter brusquement. Lors d’une récente tentative de traversée de la Manche, ses documents ont été catégoriquement refusés par le système électronique de la police aux frontières française. Début février, il a d’ailleurs été aperçu flânant dans les rues parisiennes en compagnie de sa sœur Betty, confirmant malgré lui cet exil forcé loin de sa base londonienne.

Victime de la nouvelle autorisation électronique de voyage

Ce blocage administratif inattendu trouve sa source dans les règles migratoires imposées par Londres. Depuis avril 2025, les citoyens français dépourvus de visa ou de statut de résident permanent doivent obligatoirement se munir d’une autorisation électronique de voyage pour franchir la frontière britannique. Ayant visiblement épuisé le temps de séjour maximal conféré par ce laissez-passer numérique, Ali Bongo se heurte désormais à la rigueur de l’administration du royaume.

Une vue de la "prison" provisoire d’Ali Bongo à Paris

Pour espérer retrouver sa résidence du quartier de Mayfair, l’ancien dirigeant doit impérativement obtenir un visa britannique classique et en bonne et due forme. Une procédure de régularisation serait d’ores et déjà enclenchée auprès des autorités compétentes, mais en attendant ce précieux sésame, la famille reste géographiquement fracturée. Son épouse, Sylvia Bongo Valentin, est de son côté coincée en Angleterre avec leurs enfants, toute sortie du territoire risquant de compromettre son propre retour faute de garanties consulaires.

Des allers-retours judiciaires qui se retournent contre lui

Cette impasse bureaucratique vient perturber une retraite dorée négociée de haute lutte. Pour rappel, l’ancien président avait définitivement quitté Libreville dans la nuit du 15 au 16 mai 2025. Cette exfiltration, survenue au lendemain de la perte de son pouvoir, avait été rendue possible grâce à une médiation menée par le président angolais João Lourenço, permettant à la famille de s’installer à Londres après une courte étape de transition en Angola.

Depuis son emménagement outre-Manche, Ali Bongo multipliait les allers-retours vers la France. Ces déplacements réguliers étaient principalement motivés par le suivi des diverses actions judiciaires intentées depuis l’Europe contre ses tombeurs de Libreville. Aujourd’hui, cette hyperactivité entre les deux capitales se retourne contre lui, le forçant à patienter de l’autre côté de la Manche, « obligé de demeurer en France » jusqu’à ce que la diplomatie statue sur son sort.