École offerte au Gabon, milliards promis : Une lettre ouverte alerte le président Oligui Nguema sur un dossier bloqué

Dans une lettre ouverte adressée ce mardi au président de gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, Yohann Moussadji Nzamba lance un appel solennel au sommet de l’exécutif. Lauréat du prix « School for Africa » en novembre 2023 à Dakar, il affirme que le don d’une école primaire entièrement financée pour le Gabon, ainsi qu’une proposition d’investissements majeurs dans le logement, l’agriculture et le transport, seraient restés sans suite en raison d’une inertie administrative. Il demande une intervention directe du chef de l’État afin que cette opportunité ne se perde pas au détriment de l’éducation et du développement national. Lecture.

𝐋𝐄𝐓𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐓𝐄 𝐀𝐔 𝐏𝐑𝐄́𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄́𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄, 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐄 𝐋’𝐄́𝐓𝐀𝐓,𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐔 𝐆𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓.

Objet : Alerte sur un don d’infrastructures scolaires (« School for Africa ») et une proposition d’investissement d’envergure pour le Gabon.

Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef d’état, chef du gouvernement,

C’est avec un profond sens du devoir patriotique et une foi en votre vision d’un Gabon nouveau que je me permets de vous adresser cette lettre ouverte.

Le 25 novembre 2023, à Dakar, lors de la huitième édition du Pan African Humanitarian and Investment Summit (PAHIS) et organisé par le Pan African Leadership and Entrepreneurship Development Centre (PALEDEC), j’ai eu l’immense honneur de porter haut les couleurs de notre pays.

J’ai reçu le prix « 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 », décerné par la Global Green International Holdings, dirigée par le Docteur Abou Dieng. Ce prix n’est pas qu’une simple distinction honorifique : il s’agit d’un don concret pour la construction et l’équipement complet d’une école primaire au Gabon, dans le cadre d’un programme panafricain pour la révolution verte touchant 10 nations, dont le Nigeria, le Cameroun ou la Zambie.

𝐋𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞

Dès mon retour au pays en décembre 2023, j’ai entrepris des démarches auprès de l’administration compétente pour faire reconnaître ce prix et lancer les travaux de cette infrastructure scolaire. Je me suis heurté à une indifférence persistante.

Face à ce mutisme, le Docteur Abou Dieng a lui-même adressé une lettre d’intention à votre haute attention le 14 novembre 2024, déposée à la Présidence de la République le 19 novembre 2024 par le cabinet Interface Consulting. Cette lettre d’intention officielle ne se limite pas au don d’école. Elle exprime la volonté ferme de la holding d’investir massivement au Gabon dans les secteurs prioritaires suivants :

• 𝐋𝐞 𝐋𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 (construction sociale) ;

• 𝐋’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 (souveraineté alimentaire) ;

• 𝐋𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 (Podway).

Des investissements qui pourraient accélérer la mise en œuvre du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, je suis convaincu que ce dossier n’est jamais parvenu sur votre bureau. Votre pragmatisme et votre dévouement pour l’intérêt des Gabonais, démontrés depuis votre accession à la magistrature suprême, ainsi que le fait que la formation politique que vous avez créée, en l’occurrence l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), est un parti ayant pour ambition d’ouvrir des chemins et de bâtir, ne devraient pas laisser une telle opportunité de développement s’évaporer.

Il y a quelques jours encore, la Global Green International Holdings m’a réitéré par téléphone que ce projet est un droit pour le Gabon et que les financements sont toujours disponibles.

• Par la présente, je rends publique cette lettre d’intention dans l’espoir qu’un compatriote épris de sagesse et proche de votre autorité puisse vous la remettre directement.

𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞

Depuis des années, je promeus la "Destination Gabon" à l’international, investissant mon temps, mon énergie et mes propres ressources financières. Si, malgré ce dernier appel, ce dossier devait rester sans suite, je considérerais, avec une certaine amertume mais la conscience tranquille, que j’ai fait ma part pour le développement de notre pays. Je refuse de croire que la bureaucratie puisse être un frein à l’éducation de nos enfants et à la modernisation de nos structures.

Dans l’attente d’un acte fort de votre part, qui rendrait justice à l’engagement d’un fils du pays et à l’avenir de sa jeunesse, je vous prie d’agréer, Excellence 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞, l’expression de ma très haute et respectueuse considération.

𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐌𝐎𝐔𝐒𝐒𝐀𝐃𝐉𝐈 𝐍𝐙𝐀𝐌𝐁𝐀

𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 pour la République du Gabon.

Fondateur du cabinet Interface Consulting.