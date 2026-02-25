Buscador
Libreville, le jeudi 26 février 2026
13e ANNÉE
Fuite d’hydrocarbures à Port-Gentil : évacuations autour d’un pipeline pétrolier de TotalEnergies

Publié le 25 février 2026 à 10h06min MàJ : 25 février 2026 à 10h13min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
Economie
Fuite d'hydrocarbures à Port-Gentil : évacuations autour d'un pipeline pétrolier de TotalEnergies
Fuite d’hydrocarbures à Port-Gentil : évacuations autour d’un pipeline pétrolier de TotalEnergies © 2026 D.R./Info241
La capitale économique gabonaise a essuyé hier une alerte environnementale majeure. Le mardi 24 février, un incident impliquant un pipeline d’hydrocarbures a provoqué une vive inquiétude dans le premier arrondissement de Port-Gentil, précisément au quartier Côte d’Azur. La rupture de cette infrastructure exploitée par l’entreprise pétrolière TotalEnergies a nécessité des évacuations temporaires urgentes en pleine zone urbaine.

L’alerte a été donnée aux alentours de 14 heures suite à une découverte pour le moins inquiétante. Selon les témoignages recueillis sur place, c’est un riverain du quartier Fort de l’Eau qui a signalé l’apparition soudaine d’un liquide noir. Ce brut, échappé d’une conduite enfouie sous terre, a commencé à suinter du sol avant de se répandre progressivement dans sa cour, suscitant un vent de panique parmi les populations vivant à proximité immédiate.

Une mobilisation rapide des autorités et des secours

Face à cette menace de pollution, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les autorités municipales, conduites par le maire Pascal Houangni Ambouroué, se sont promptement rendues sur les lieux pour évaluer l’ampleur de la situation. Dans leur sillage, les sapeurs-pompiers ainsi que les responsables provinciaux des hydrocarbures et de l’environnement ont immédiatement investi le périmètre touché.

Une vue de la fuite

Le déploiement d’un important dispositif technique a heureusement permis de circonscrire la fuite. Le responsable hygiène, sécurité et environnement du site de l’île Mandji a d’ailleurs confirmé la mise à l’arrêt de deux installations majeures par mesure de précaution. Les familles les plus exposées, dont les concessions ont été infiltrées par le brut, ont été évacuées et hébergées provisoirement par la compagnie le temps d’engager les opérations de dépollution.

Des réparations imminentes et des craintes persistantes

En fin de journée, les équipes d’intervention sur le terrain se voulaient rassurantes en affirmant que « la situation est maîtrisée ». La fuite a été précisément localisée, permettant de sécuriser et de baliser hermétiquement la zone sinistrée. Une équipe technique de l’entreprise est restée mobilisée tout au long de la nuit afin d’assurer une surveillance constante du pipeline et de prévenir tout risque de nouveau déversement.

Les délicats travaux de réparation de la conduite endommagée ont été programmés pour la journée du mercredi 25 février. Si la réactivité des différents acteurs a permis d’éviter le pire, ces incidents relancent inévitablement les interrogations sur la sécurité des infrastructures pétrolières traversant les zones habitées. L’émotion reste très vive dans les quartiers concernés, où les habitants appellent désormais à des mesures durables pour garantir leur sécurité et préserver leur environnement.

