Coach des Panthères du Gabon : Qui sont les 3 finalistes probables sur la table du ministre des Sports ?

Le processus de sélection du futur patron du banc des Panthères du Gabon touchera à sa fin ce 28 février. La commission d’examen des candidatures, mise en place par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), aurait selon L’Union rendu les conclusions de ses travaux au comité exécutif pour validation. Dès ce mercredi, les noms des trois survivants de cette rude sélection à 605 postulants ont été transmis au ministre gabonais des Sports, Paul Ulrich Kessany, qui aura la lourde tâche de trancher définitivement. Info241 vous révèle leur identité probable.

Cette liste restreinte a été actée à l’issue des ultimes entretiens menés par visioconférence le lundi 23 février. Selon les indiscrétions révélées par le quotidien ce mercredi, cette étape a été fatale au technicien portugais Luis Boa Morte. L’ancien sélectionneur de la Guinée-Bissau entre 2024 et 2025 n’a pas su convaincre les commissaires, une source digne de foi ayant confié au journal que « le projet sportif n’était pas cohérent ».

L’identité des finalistes décryptée

Avec cette mise à l’écart, le trio de tête se compose dorénavant de deux techniciens de nationalité française et d’un troisième au profil franco-portugais. Si le quotidien L’Union s’est contenté de livrer des indices très précis sur le parcours de ces finalistes, le média en ligne Info241 a poussé l’investigation en mettant des noms sur ces profils anonymes ayant fuité dans la presse.

Profil finaliste Indices dévoilés Identité pressentie Nationalité Candidat n°1 Ancien coach adjoint de la sélection du Sénégal (les lions de la Teranga). Régis Bogaert Française Candidat n°2 Adepte du système tactique en 4-2-3-1 et ancien coach adjoint du Maroc (les lions de l’Atlas). Patrice Beaumelle ou Stéphane Gilli Française Candidat n°3 Né le 20 décembre 1980 dans la commune du Creusot, en Saône-et-Loire (France). Anthony « Tony » da Silva Franco-portugaise

Ainsi, le technicien figurant en tête de cette liste restreinte serait le Français Régis Bogaert. Ce dernier correspond parfaitement à la description du journal, qui évoque un ancien coach adjoint de la sélection sénégalaise, les fameux lions de la Teranga. Le deuxième candidat, présenté comme un adepte du système tactique en 4-2-3-1 et ancien adjoint des lions de l’Atlas du Maroc, pourrait être Patrice Beaumelle ou Stéphane Gilli, selon les recoupements d’Info241.

Un dénouement très attendu par les supporters

Le troisième et dernier homme de cette course finale possède un profil tout aussi identifiable. Né le 20 décembre 1980 dans la commune du Creusot, située dans le département de Saône-et-Loire en France, ce technicien franco-portugais a été formellement identifié par la rédaction d’Info241 comme étant Anthony da Silva, plus connu sous le nom de Tony.

Ces trois dossiers, qui privilégient visiblement des profils d’adjoints expérimentés ayant fait leurs preuves sur le continent, se trouvent désormais sur le bureau des autorités de tutelle. Le ministre des sports devra examiner minutieusement ces propositions pour doter la sélection nationale du leader capable de relancer la dynamique de victoires. Les supporters gabonais, impatients, retiennent leur souffle en attendant cette annonce officielle imminente.