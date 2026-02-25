Mouila : Une élève de 20 ans unique victime mortelle d’une collision entre un taxi et une moto

Alors que ses proches croyaient à Mouila (Ngounié, sud du Gabon) sur ses chances de survie malgré le grave accident dont elle a été victime la semaine dernière, une lycéenne de 20 ans n’aura finalement pas survenu à son transfert à Libreville. Rosini Nzadieni Mouendou, une jeune gabonaise élève en classe de terminale B1 au lycée public Jean-Jacques Boucavel de Mouila, a perdu la vie des suites d’un accident de la circulation. Elle est l’unique victime mortelle d’un violent accrochage survenu alors qu’elle se rendait simplement à son établissement scolaire.

Selon les éléments rapportés ce mercredi par L’Union, le drame s’est produit le jeudi 18 février, aux alentours de 9 heures au quartier Baleka, situé dans le 2e arrondissement de la ville. La lycéenne avait pris place à bord d’une moto conduite par Yens Warren Ilimba Nzamba. Sur le chemin de l’école, un véhicule à usage de taxi conduit par Ghislain Ibouanga, revenait du carrefour des TP.

Une manœuvre fatale et une chute d’une rare violence

Le chauffeur du taxi aurait alors effectué une manœuvre hasardeuse qui a totalement surpris le conducteur du deux-roues. N’ayant pu éviter l’obstacle, le motocycliste a percuté très violemment le taxi au niveau de son pare-chocs. L’impact a été d’une brutalité telle que le pilote et sa passagère ont été projetés loin de la chaussée. À la suite de ce vol plané, la tête de la jeune fille aurait lourdement heurté le sol en retombant, avant que sa nuque ne termine sa course dans un caniveau en béton.

Une vue de la ville de Mouila, théâtre de l’incident

Gravement blessée lors de cette projection, la victime a d’abord été conduite en urgence au centre hospitalier régional de Mouila. Face à un état clinique jugé particulièrement alarmant par les équipes médicales, une évacuation sanitaire vers Libreville a été organisée. Malheureusement, la jeune femme a succombé à ses graves traumatismes après avoir été plongée dans le coma, devenant la seule victime à perdre la vie dans cette collision.

L’imprudence généralisée et le non-respect du code de la route

Les premiers constats de police mettent en évidence une série d’infractions ayant conduit à l’irréparable. Le non-respect manifeste du code de la route serait la cause principale de cet énième drame mortel. Cette négligence initiale s’est couplée à une vitesse excessive, qui serait imputable de manière partagée à l’automobiliste et au motocycliste. Fait extrêmement aggravant pour le bilan humain, le pilote et la lycéenne ne portaient pas de casques de protection au moment du choc.

Cet accident de moto suscite d’autant plus d’incompréhension qu’il survient dans un climat d’appel à la prudence. Il se produit en effet peu de temps après deux récentes opérations de sensibilisation menées conjointement par le parquet de la République et le commissariat de Mouila. Malgré ces alertes répétées des forces de l’ordre, les comportements dangereux perdurent, brisant brutalement le destin d’une jeune élève en classe d’examen.