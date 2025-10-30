Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mercredi 4 février 2026
  • 801
    25°C

    • En ce moment :
    Taxation

    Gabon : Le gouvernement va saler les factures des clients de la SEEG avec une nouvelle taxe en 2026 !

    Publié le 30 octobre 2025 à 08h30min MàJ : 30 octobre 2025 à 13h47min - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Economie
    Gabon : Le gouvernement va saler les factures des clients de la SEEG avec une nouvelle taxe en 2026 !
    Gabon : Le gouvernement va saler les factures des clients de la SEEG avec une nouvelle taxe en 2026 ! © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-le-gouvernement-va-saler-les-factures-des-clients-de-la,11087
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11087

    Plus de sujets

    Port-Gentil : Vers 3 mois de délestage pour muer la capitale économique gabonaise en ville lumière

    Gabon : 300 milliards attendus de la Banque mondiale, une bouffée d’oxygène pour le budget 2026

    Attractivité minière : Le Gabon relégué en fin de tableau, la stratégie de ces deux dernières années en question

    PV électroniques, fin des petits arrangements… Ce qui attend les automobilistes gabonais

    RGPL 2025 : La phase de dénombrement encore décalée au 6 février, après déjà deux reports

    Alors que les Gabonais continuent de subir coupures d’électricité, pénuries d’eau et hausse du coût de la vie, le gouvernement envisage d’alourdir encore un peu plus leurs factures. Le projet de loi de finances 2026 introduit en effet une nouvelle taxe de 9 % sur le montant hors taxe des factures d’électricité, baptisée « contribution pour l’amélioration du cadre de vie ». Une mesure qui provoque déjà l’incompréhension et l’agacement dans une opinion publique excédée par la qualité défaillante des services de la SEEG.

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> Malgré la crise et les délestages, la SEEG va verser une belle prime à ses employés dès décembre

     Une taxe pour « embellir le quotidien »

    Selon le texte transmis au Parlement, cette contribution ne sera pas versée au budget général de l’État mais « exclusivement destinée au financement d’actions d’amélioration du cadre de vie ». Le gouvernement évoque notamment la construction de voiries, le ramassage des ordures, le nettoyage urbain ou encore le curage des caniveaux. Autant de missions relevant habituellement des collectivités locales et du ministère de l’Intérieur, mais désormais financées… sur les factures d’électricité des citoyens.

    La taxe s’appliquera à toute personne physique ou morale détentrice d’un contrat d’abonnement SEEG, à l’exception des ménages disposant d’un compteur social, censés être exonérés. La Société d’énergie et d’eau du Gabon jouera le rôle de collecteur pour le compte du Trésor public, comme elle le fait déjà pour la TVA.

     Une mesure jugée déconnectée du terrain

    Pour beaucoup d’usagers, cette taxe passe mal. Dans un contexte marqué par des délestages à répétition et un stress hydrique quasi permanent, l’idée d’un prélèvement supplémentaire sur les factures d’électricité suscite colère et ironie. « On paie déjà pour un service qu’on ne reçoit qu’à moitié, et maintenant on veut nous taxer pour balayer les rues », s’indigne une habitante du quartier Nzeng-Ayong à Libreville.

    Les consommateurs dénoncent un double discours gouvernemental : d’un côté, l’exécutif promet la maîtrise du coût de la vie, de l’autre, il multiplie les prélèvements. D’autant que la SEEG, déjà lourdement endettée (près de 290 milliards de francs CFA ), peine à garantir une distribution stable d’eau et d’électricité.

     Entre fiscalité déguisée et défiance populaire

    Derrière les termes policés de « contribution pour l’amélioration du cadre de vie » , de nombreux observateurs voient une nouvelle forme d’impôt déguisé. Car si les intentions affichées paraissent vertueuses, le mécanisme reste flou : aucune garantie n’assure que les sommes collectées seront effectivement réinvesties dans les projets annoncés.

    Pour l’heure, le gouvernement n’a pas communiqué sur le rendement espéré de cette taxe ni sur les zones prioritaires de dépense. Mais dans la rue comme sur les réseaux sociaux, le ton est déjà monté : beaucoup y voient une tentative de faire porter aux citoyens le poids d’une gouvernance défaillante et d’une gestion publique dégradée.

     Une équation politique à haut risque

    En pleine période de tensions sociales, cette décision pourrait se révéler explosive. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s’est engagé à restaurer la confiance entre l’État et les Gabonais, devra arbitrer entre la nécessité de financer les infrastructures urbaines et la pression d’une population exaspérée par les coupures et les tarifs.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article