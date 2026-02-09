Impayés du Gabon à la Guinée équatoriale : la SEEG corrige les rumeurs et annonce plus de livraison d’électricité

Face à la polémique qui enfle depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux concernant une prétendue dette de l’État gabonais, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a tenu à rétablir la vérité ce lundi 9 février. Dans un communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241, l’entreprise publique a fermement démenti les allégations faisant état d’impayés massifs vis-à-vis de la Guinée équatoriale tout en annonçant au contraire, le doublement de la puissance de l’interconnexion pour les populations du Woleu-Ntem passant ainsi de 2 MW à 5.

Selon l’entreprise, cette mise au point fait suite à une importante mission du Comité mixte bilatéral qui s’est réunie du 2 au 6 février à Djibloho (Guinée équatoriale) pour évaluer l’interconnexion électrique entre les deux pays près d’un an après la lignature de la convention le 25 février 2025. Loin des tensions décrites par la rumeur, les deux parties ont réaffirmé leur collaboration et ont même annoncé une augmentation immédiate de la puissance livrée.

Des erreurs de facturation corrigées

Concernant le différend financier évoqué par la rumeur, la SEEG a tenu à préciser que la situation fait l’objet d’un traitement rigoureux et concerté entre les deux États. Le procès-verbal des travaux de Djibloho révèle que la société équato-guinéenne SEGESA devra d’abord procéder à « l a correction des erreurs relevées sur les factures des mois d’août à octobre 2025 » avant tout règlement définitif. Ces ajustements comptables sont indispensables pour intégrer les retenues liées aux prestations de services et garantir la transparence totale des échanges financiers.

Les chiffres avancés par la SEEG :

Situation arrêtée au ce 31 janvier Montant total facturé (F CFA) Montant payé (F CFA) Restant dû (F CFA) Avant intégration des modifications 623 073 192 257 377 360 365 695 832 Après intégration des modifications 505 194 480 257 377 360 247 817 120

La direction de la SEEG insiste sur le fait que ces procédures de vérification sont des standards de gestion et qu’il est donc « inexact, infondé et contraire aux faits d’affirmer que le Gabon refuserait de payer ses factures ». Pour prouver sa bonne foi, l’entreprise a publié les chiffres exacts arrêtés au 31 janvier 2026, mettant en lumière l’écart significatif entre les montants initiaux et la réalité corrigée. Alors que le montant total facturé avant modification s’élevait à plus de 623 millions de FCFA, les travaux de vérification conjoints ont permis de ramener ce chiffre à 505 194 480 FCFA après rectification des erreurs.

274,8 millions à régler

Ayant déjà versé un acompte substantiel de 257 377 360 FCFA, le solde réel restant dû par la partie gabonaise n’est plus que de 247 817 120 FCFA, bien loin des sommes astronomiques évoquées par les détracteurs. L’entreprise s’est engagée formellement : « à réception des factures actualisées (...), la SEEG procédera au règlement du solde réel dans les meilleurs délais ». Au-delà de ces clarifications comptables, la réunion de Djibloho a débouché sur une excellente nouvelle pour les ménages du nord du Gabon connectés au réseau interconnecté.

Les discussions techniques ont permis d’acter une augmentation significative du plafond énergétique importé depuis la Guinée équatoriale voisine pour satisfaire la demande croissante. Conformément à la convention en vigueur qui prévoit une capacité totale de 8 MW, les deux parties ont validé « un passage effectif de 2 MW à 5 MW à compter du 09 février 2026 ». Cette décision opérationnelle démontre la vitalité de la coopération bilatérale et prouve, selon la SEEG, que « les accords conclus entre États souverains (...) ne peuvent en aucun cas être remis en cause par des campagnes de désinformation ».