Les États-Unis quittent officiellement l’OMS mais refusent de payer 260 millions de dollars d’arriérés

Les États-Unis ont officiellement acté, ce jeudi 22 janvier, leur retrait de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au terme du préavis d’un an prévu après le décret exécutif signé en janvier 2025 par l’administration Trump. Washington met ainsi fin à sa participation à l’agence onusienne chargée de coordonner les politiques de santé publique à l’échelle mondiale.

La rupture s’accompagne d’un contentieux financier immédiat : les autorités américaines refusent de régler 260 millions de dollars d’arriérés (150,7 milliards FCFA), correspondant aux contributions dues pour 2024 et 2025. Le département d’État invoque les « défaillances » de l’OMS dans la gestion de certaines crises sanitaires et estime que le coût économique supporté par les États-Unis dépasse largement leurs obligations envers l’organisation.

Ce retrait représente un choc budgétaire majeur pour l’institution genevoise, dont les États-Unis étaient jusqu’ici le premier contributeur historique, à hauteur d’environ 18 % du budget. L’OMS a déjà engagé des mesures d’austérité, avec une direction réduite de moitié et un projet de suppression d’environ un quart de ses effectifs d’ici mi-2026, tandis que plusieurs programmes de terrain pourraient être affectés. Le Conseil d’administration de l’OMS doit examiner en février les modalités définitives de ce départ.