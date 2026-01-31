91 CkilsEnPensent : La liberté d’expression au Gabon et les emprisonnements sous Oligui Nguema

Découvrez le 91e épisode du micro-trottoir « CkislEnPensent » de la rédaction d’Info241, réalisé dans les villes de Libreville et Port-Gentil sur le thème : "Les gabonais et la liberté d’expression depuis l’avènement de la Ve Republique d’Oligui Nguema".

Depuis l’avènement de la Ve République le 3 mai 2025, plusieurs prises de parole publiques d’activistes, de ngangas et de syndicalistes se sont soldées par des incarcérations massives à Sans‑Famille. Que pensez‑vous de cette situation qui interpelle sur la liberté d’expression au Gabon ? Êtes‑vous inquiets de ces détentions massives ou, au contraire, pensez‑vous que ces personnes inquiétées ont dépassé les limites et méritent la sanction de la loi ?

#CkilsEnPensent : épisode 91

Propos recueillis par : BBO et Jacques Rovaria

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics