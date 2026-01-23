Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    Fonds RES : l’État gabonais ordonne à la GOC de rapatrier 160 milliards de FCFA

    Publié le 23 janvier 2026 à 07h49min MàJ : //
    International
    Fonds RES : l’État gabonais ordonne à la GOC de rapatrier 160 milliards de FCFA
    Fonds RES : l’État gabonais ordonne à la GOC de rapatrier 160 milliards de FCFA © 2026 D.R./Info241

    Le gouvernement gabonais a exigé ce jeudi le rapatriement immédiat des Fonds de restauration des sites (Fonds RES) détenus par Gabon Oil Company (GOC) et ses filiales, évalués à 270 millions de dollars au 31 décembre 2025, soit près de 160 milliards de FCFA, selon un communiqué publié mercredi par le ministère de l’Économie et des Finances.

    Présentée comme une décision « ferme et définitive » par le ministre Thierry Minko, la mesure s’appuie sur le règlement n°1/CEMAC/UMAC/UM du 23 décembre 2021 encadrant les opérations de change des entreprises extractives résidentes. L’objectif affiché est de renforcer les réserves en devises de la BEAC et de contribuer à la stabilité macroéconomique de la zone CEMAC.

    Le ministère précise que les autres opérateurs extractifs internationaux présents au Gabon pourront également, conformément aux accords avec la BEAC, procéder au rapatriement de leurs Fonds RES constitués en dollars, au bénéfice de la zone communautaire.

