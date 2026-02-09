Port-Gentil : 507 agents payés sans dossier, l’audit qui met la mairie au pied du mur

Le voile se lève sur ce qui pourrait devenir l’un des plus graves scandales administratifs de la commune de Port-Gentil. Un audit interne commandité par la nouvelle équipe municipale met au jour une situation jugée sidérante : 507 agents municipaux percevraient un salaire sans disposer du moindre dossier administratif. Aucun acte de recrutement, aucun statut, aucun cadre juridique clairement identifiable. Pour les auteurs du rapport, l’anomalie dépasse la simple erreur bureaucratique et ressemble à un système d’irrégularités installé, toléré, voire entretenu, au fil des années.

Sur un effectif global estimé à un peu plus de mille agents, plus d’un agent sur deux serait ainsi administrativement « invisible ». Ces agents n’apparaissent ni dans les fichiers officiels de l’administration communale, ni dans les archives de la direction des ressources humaines. Pourtant, leurs rémunérations seraient versées mensuellement sur ressources publiques, dans une opacité totale. Les premières conclusions évoquent un effondrement des mécanismes de contrôle interne, faute de pièces justificatives et de procédures documentées permettant de retracer les parcours d’embauche.

Une masse salariale hors de contrôle

Au-delà de l’absence de dossiers, l’audit signale une dérive salariale préoccupante. Plusieurs agents concernés percevraient des rémunérations non conformes aux grilles en vigueur, parfois au-delà des plafonds autorisés. L’addition de ces anomalies aurait progressivement transformé la mairie en structure budgétairement intenable, alimentant une inflation de la masse salariale sans base réglementaire claire ni pilotage des effectifs.

Le résultat est brutal : près de 90 % du budget communal serait absorbé par les salaires, laissant des marges infimes pour l’investissement, l’entretien des voiries, l’éclairage public, la salubrité ou les services sociaux de proximité. Aux yeux de la nouvelle équipe, la commune aurait cessé d’être un outil de développement local pour devenir une « machine à payer », au service d’intérêts particuliers. Le rapport décrit une administration déstructurée, sans vision, sans règles claires, où les recrutements auraient été opérés hors de toute planification, au gré des équilibres politiques, des pressions sociales ou d’arrangements informels.

Un chantier explosif pour la nouvelle équipe municipale

Face à l’ampleur de la dérive, la convocation des 507 agents devant la Commission administrative paritaire s’annonce comme une étape incontournable. Elle traduit une volonté affichée de rétablir la légalité et de remettre de l’ordre. Mais le chantier est explosif : régulariser ces situations exigera des arbitrages délicats, tandis qu’une réduction brutale des effectifs pourrait provoquer des tensions sociales dans une ville déjà fragilisée par le chômage et la précarité.

La municipalité se retrouve ainsi confrontée à un dilemme : assainir l’administration sans embraser le tissu social, tout en répondant à l’exigence de transparence et de responsabilité. Car une question demeure, lourde : comment une telle situation a-t-elle pu perdurer sans réaction des organes de contrôle ? À Port-Gentil, cet audit agit comme un électrochoc. Il rappelle une évidence dérangeante : la faillite administrative précède souvent la faillite financière. Le temps des yeux fermés semble révolu. Désormais, chaque décision pèsera sur l’avenir budgétaire de la commune — et sur la crédibilité de l’action publique locale.