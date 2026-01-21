Ekouk : Un poteau haute tension détruit à l’origine de coupures d’électricité sur l’axe Oyane 1–Bifoun

Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    Publié le 21 janvier 2026 à 22h23min MàJ : //
    La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a signalé ce mercredi des perturbations dans l’alimentation en électricité des ménages situés sur l’axe Oyane 1–Bifoun, à la suite d’un incident survenu ce jour à Ekouk, à quelques kilomètres de Lambaréné (Moyen-Ogooué). Selon le rapport d’incident parvenu à Info241, un support électrique HTA (haute tension A) a été détruit après avoir été percuté par un véhicule non identifié.

    L’impact a entraîné la mise hors service d’une partie de l’équipement et des désagréments pour les usagers raccordés à ce tronçon, avec des coupures ou baisses de tension possibles, le temps des opérations techniques. La SEEG indique que l’auteur de la collision n’a pas été identifié au moment de la diffusion de l’alerte.

    Des équipes sont déjà à pied d’œuvre pour remplacer le matériel endommagé et sécuriser la zone. La SEEG annonce un retour de la desserte “dans les meilleurs délais”, tout en appelant les riverains à la prudence et à s’éloigner des installations électriques touchées jusqu’à la fin des travaux.

