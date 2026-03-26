Gabon : Le groupe chinois Zhongning a un mégaprojet pour l’exploitation du fer de M’Bilan

Le groupe chinois Zhongning a officiellement présenté ce jeudi 26 mars son ambitieux projet d’exploitation du gisement de fer de M’Bilan au ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema. Considéré comme un futur levier stratégique du développement minier national, ce site situé à cheval entre les provinces de l’Estuaire et du Woleu-Ntem regorge d’un potentiel impressionnant. Selon les données communiquées par l’opérateur, les réserves sont estimées à plus de 640 millions de tonnes de minerai, affichant une teneur moyenne exceptionnelle de 66 %.

Déjà implantée au Gabon depuis plus de vingt ans dans l’exploitation du manganèse, l’entreprise asiatique amorce une diversification majeure en s’alliant à des acteurs sidérurgiques chinois. Pour concrétiser cette vision, Zhongning prévoit d’injecter des investissements colossaux, évalués entre 80 et 360 millions de dollars américains (soit environ 48 à près de 216 milliards de FCFA). Afin de pallier les contraintes logistiques du réseau ferroviaire national, le consortium a imaginé des solutions d’acheminement totalement autonomes, incluant la construction d’une route dédiée de 93 kilomètres, un système novateur de transport fluvial par barges et un dispositif d’exportation maritime.

Le calendrier prévisionnel de ce projet d’envergure, qui devrait générer plus de 2 000 emplois directs et indirects, est d’ores et déjà fixé. L’étude de faisabilité ainsi que l’obtention du permis d’exploitation sont attendues pour cette année 2026, ouvrant la voie à un démarrage effectif de la production en 2028 avec une capacité initiale de cinq millions de tonnes annuelles. Au-delà de ses retombées purement économiques, la mise en valeur du fer de M’Bilan répond parfaitement à la volonté de l’exécutif de structurer une industrie minière intégrée, axée sur la création de valeur locale et le renforcement de la souveraineté industrielle du pays.