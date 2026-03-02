Buscador
Libreville, le lundi 2 mars 2026
13e ANNÉE
Reprise

Fuite d’hydrocarbures : TotalEnergies Gabon annonce un retour à la normale et la reprise de sa production

Publié le 2 mars 2026 à 19h51min
Economie
Fuite d’hydrocarbures : TotalEnergies Gabon annonce un retour à la normale et la reprise de sa production
Une vue aérienne de la zone sinistrée désormais réhabilitée © 2026 D.R./Info241
Plus de peur que de mal dans la capitale économique gabonaise. Dans un communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241 ce lundi 2 mars, TotalEnergies EP Gabon a tenu à rassurer l’opinion publique sur l’incident survenu le 24 février dernier. Un percement sur le pipeline reliant le champ d’Anguille au terminal du Cap Lopez avait provoqué une fuite localisée d’hydrocarbures en plein cœur de Port-Gentil, plus précisément dans le quartier dit de la Côte d’Azur situé dans la zone Asecna.

-
Face à l’urgence de la situation, l’opérateur pétrolier affirme avoir réagi avec promptitude. Dès la prise de connaissance de l’incident, la société a immédiatement ordonné l’arrêt de la production associée à cette infrastructure. En étroite liaison avec les autorités locales et les autorités de tutelle, d’importants moyens ont été déployés pour sécuriser le périmètre, conduisant notamment au relogement temporaire et préventif des riverains directement exposés à cette pollution soudaine.

Des opérations de nettoyage sans impact environnemental majeur

Le document officiel détaille la nature des interventions menées sur le terrain pour circonscrire le sinistre. Les équipes techniques se sont attelées au retrait des hydrocarbures, dont la nature a été qualifiée de fuite « localisée et en quantité limitée », avant de procéder au nettoyage complet de la zone et à la réparation du pipeline endommagé. Ces travaux de remise en état se sont déroulés sans relâche jusqu’au 28 février, toujours en collaboration avec les autorités compétentes.

Le pipeline endommagé après réparation

Sur le plan écologique, l’entreprise se veut particulièrement rassurante. Le communiqué précise que le suivi permanent assuré tout au long de la semaine d’intervention n’a révélé aucune conséquence environnementale fâcheuse pour ce quartier de Port-Gentil. Fort de ce constat et après la réalisation de l’ensemble des contrôles de sécurité requis, l’opérateur a officiellement annoncé la fin des opérations de dépollution et la reprise effective de sa production pétrolière en toute sécurité.

Le retour des riverains et un dispositif de prévention renforcé

L’autre enjeu majeur de cette crise concernait le sort des populations déplacées. TotalEnergies indique que les familles riveraines de la zone de l’incident, qui avaient été entièrement prises en charge par ses services, ont pu regagner paisiblement leurs habitations dès le 1er mars. Soucieuse de maintenir un climat de confiance, la société pétrolière assure que des équipes dédiées restent en relation constante avec ces ménages pour poursuivre toute assistance qui s’avérerait nécessaire dans les jours à venir.

Faits et les mesures annoncées :

Thèmes Faits et mesures annoncées par TotalEnergies
Nature de l’incident Percement d’un pipeline provoquant une fuite localisée d’hydrocarbures le 24 février.
Localisation Quartier dit « Côte d’Azur » dans la zone Asecna, à Port-Gentil.
Actions immédiates Arrêt de la production associée, sécurisation du périmètre et relogement préventif des riverains.
Travaux de réparation Retrait des hydrocarbures, nettoyage et remise en service du pipeline achevés le 28 février.
Bilan environnemental Aucune conséquence environnementale relevée suite au suivi permanent.
Situation des populations Retour dans leurs habitations effectif depuis le 1er mars, avec le maintien d’une équipe dédiée pour l’assistance.
Mesures post-crise Reprise de la production en toute sécurité et engagement d’une surveillance renforcée pour prévenir toute récurrence.

Tirant les leçons de cet événement fâcheux, la direction de l’entreprise s’engage à revoir ses protocoles de surveillance. Des mesures complémentaires de prévention et de surveillance renforcée des infrastructures ont été immédiatement enclenchées dans « une optique d’amélioration continue des dispositifs techniques de sécurité afin de prévenir la récurrence d’un tel événement ». La major pétrolière a conclu son adresse en exprimant sa profonde reconnaissance envers les populations touchées, saluant chaleureusement « leur coopération et leur compréhension » face à cette épreuve.

@info241.com
À lire absolument

