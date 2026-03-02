Réseaux sociaux coupés au Gabon : La HAC affirme avoir les utilisateurs de VPN dans son viseur !

Face à la suspension radicale des réseaux sociaux instaurée le 17 février, les internautes gabonais ont massivement trouvé refuge derrière les Réseaux privés virtuels (VPN, en anglais). Une résistance numérique qui n’a pas échappé aux autorités. Au cours d’une interview donnée ce lundi 2 mars dans les colonnes du quotidien progouvernemental L’Union, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou, a pris la parole pour détailler la riposte de son institution face à ces outils qu’elle qualifie de contournement.

Le gendarme du numérique se veut ferme et méthodique. Interrogée sur la persistance de la navigation via ces outils, la tête de la HAC a affirmé que ses équipes sont à pied d’œuvre. « Nous avons conscience de cela et nos services techniques partenaires travaillent à une exécution totale de la décision, y compris en intégrant la question des VPN qui se trouve être un moyen de contournement de notre mesure de suspension », a déclaré Germain Ngoyo Moussavou. Il s’est toutefois défendu de toute volonté répressive absolue, assurant que la démarche « ne vise nullement à bâillonner les opinions » qui trouveraient d’autres canaux d’expression non impactés.

Une classification des VPN sous l’œil des fournisseurs d’accès

Pour parvenir à ses fins, la HAC a établi une cartographie technique de la situation, distinguant très exactement trois catégories de VPN. Le président de l’institution a d’abord tenu à rassurer le monde de l’entreprise, précisant que « les VPN sécurisés sont d’ordre professionnel » et qu’ils « ne sont pas coupés et continuent de fonctionner en toute sécurité ». Le blocage ne frappe donc pas aveuglément les internautes gabonais et les professionnels du web.

En revanche, le ton se durcit considérablement pour les usagers particuliers. Germain Ngoyo Moussavou a livré une information aux allures de mise en garde pour ceux ayant anticipé la coupure : « Les VPN téléchargés avant la décision de la HAC fonctionnent sous surveillance des fournisseurs d’accès internet (FAI). Nous y veillons ». Cette déclaration confirme publiquement que les opérateurs ont été réquisitionnés non seulement pour bloquer l’accès, mais également pour scruter le trafic résiduel des internautes.

Un blocage maintenu jusqu’à l’adoption du nouveau cadre légal

La traque est particulièrement ciblée contre les applications permettant spécifiquement de contourner la censure des plateformes d’échange. Le patron de la HAC a été catégorique sur le sort réservé à ces logiciels populaires : « En revanche, les VPN non sécurisés dédiés aux réseaux sociaux ne fonctionnent pas ou du moins pas correctement ».

Cette fermeté technologique s’inscrit dans une stratégie politique de long terme assumée par les autorités. Le président de l’organe de régulation a conclu son propos en rappelant que les FAI veilleront à l’application stricte des décisions « jusqu’à ce que la mesure de suspension soit levée par les voies réglementaires qui sont en train d’être mises en place ». Une référence transparente à l’arsenal législatif actuellement forgé par le gouvernement le 26 février pour reprendre définitivement la main sur l’espace numérique.