Ali Bongo et son gouvernement éjectent de la HAC les deux seuls représentants de journalistes

Les journalistes n’ont plus de représentants parmi les conseillers-membres de la Haute autorité de la communication (HAC). Ainsi en a décidé Ali Bongo et son gouvernement au travers d’une énième reforme initiée en urgence en mai dernier. Ainsi, les journalistes Timothée Boussiengui et Abel Mimongo ont été officiellement éjectés ce lundi des rangs de la HAC par le conseil des ministres délocalisé du 3 juillet.

C’en est fini de la place des représentants de journalistes au sein de la HAC, censée réguler les médias. Pourtant issue des accords d’Angondjé de 2017, cette reforme n’a pas fait long feu dans la tête du pouvoir exécutif gabonais qui a fait voter entre temps un nouveau texte pour abroger ces dispositions. Les deux seuls représentants des médias ont ainsi été éjectés ce lundi soir de l’institution à la veille des 3 élections attendues le 26 août prochain. Les deux représentants de la presse éjectés de la HAC lors de leur élection en mai 2018 En effet, la HAC a à sa tête 9 membres qui sont entièrement nommés par le pouvoir politique gabonais. On est donc revenu à l’ancien mode de désignation qui donne le total contrôle du gendarme des médias au Gabon au président de la République, au président du Sénat et à celui de l’Assemblée nationale. Chacun de ces présidents nomme 3 membres devant faire partie de cette organe qui avait réussi à modérer ses sanctions contre la presse gabonaise et ses journalistes. Dans l’ancienne mouture, Ali Bongo conservait déjà son pouvoir de nomination des 3 membres dont le président de la HAC. Les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale n’avait chacun droit qu’à 2 membres à désigner. Les deux membres restant devaient venir des médias. Une disposition raturée par l’article 5 de la reforme de la HAC introduite par le gouvernement gabonais sur la table des deux chambres en mai dernier. Une reforme validée comme une lettre à la poste par les parlementaires. Voici la nouvelle composition des membres de la HAC validée par le conseil des ministres du 3 juillet 2023 : Président : Germain NGOYO MOUSSAVOU Conseillers-membres : Max-Olivier OBAME NDONG

Henri Georges ISSEMBET

Roger MEBANG ME NZE

Aimé MFOULA NGHANGUY

Janvier NGUEMA MBOUMBA

Alex LEWOBI-LENDENDJI

François MOUWAKA NGONGA

Jean Claude Franck MENDOME