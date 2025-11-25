France : Un étudiant gabonais de 24 ans retrouvé mort à Toulouse, l’appel à la solidarité de la famille

Le décès d’Evrard Mapola Nzinga, un étudiant gabonais retrouvé mort vendredi dernier dans sa chambre à Toulouse (Occitanie, sud de la France), a plongé sa famille et la communauté gabonaise dans une profonde tristesse. Parti en France pour poursuivre des études en ingénierie, le jeune homme avait obtenu son baccalauréat scientifique à 21 ans avant de s’installer dans un logement étudiant qu’il partageait avec d’autres colocataires.

Ce sont ces derniers, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles, qui ont d’abord alerté la famille au Gabon. Plusieurs appels étant restés sans réponse, un frèredu défunt s’est rendu sur place. Il y a découvert le corps d’Evrard, étudiant non boursier, décédé depuis plusieurs jours selon les premiers éléments.

L’appel à la solidarité de la soeur de la victime

La nouvelle a rapidement été rendue publique ce dimanche par sa sœur, Mony Mannyga, qui a publié une vidéo via un activiste annonçant le drame et ouvrant une cagnotte destinée à financer le rapatriement de la dépouille. La famille explique que les démarches sont lourdes et coûteuses, dépassant largement leurs moyens. Le message accompagnant la collecte évoque « une épreuve difficile et un défi financier majeur » pour permettre au jeune homme de « reposer auprès des siens ». Evrard Mapola Nzinga serait par ailleurs un ancien élève du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), une information confirmée par plusieurs proches.

À ce stade, les causes exactes du décès ne sont pas encore connues. Joint par Info241 ce mardi, un proche de la famille a annoncé vouloir demander une autopsie afin d’établir avec précision les circonstances de la mort. En attendant, elle doit faire face à l’urgence des démarches administratives et au choc émotionnel provoqué par cette disparition brutale. Entre tristesse, incompréhension et nécessité d’agir rapidement, les proches se retrouvent seuls face au poids logistique d’un rapatriement international.

Au-delà du drame individuel, l’histoire d’Evrard Mapola Nzinga rappelle la fragilité des parcours d’étudiants vivant loin de leur famille et dépendants du soutien de leurs proches pour surmonter les difficultés du quotidien. La disparition de ce jeune Gabonais laisse derrière lui des parents endeuillés, des amis dévastés et une communauté mobilisée pour accompagner son dernier voyage.