Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 27 novembre 2025
  • 500
    26°C

    • En ce moment :
    Appel à l’aide

    France : Un étudiant gabonais de 24 ans retrouvé mort à Toulouse, l’appel à la solidarité de la famille

    Publié le 25 novembre 2025 à 14h13min MàJ : 25 novembre 2025 à 14h15min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
    International
    France : Un étudiant gabonais de 24 ans retrouvé mort à Toulouse, l’appel à la solidarité de la famille
    France : Un étudiant gabonais de 24 ans retrouvé mort à Toulouse, l’appel à la solidarité de la famille © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/france-un-etudiant-gabonais-de-24-ans-retrouve-mort-a-toulouse-l,11193
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11193

    Plus de sujets

    Noureddin Bongo : « Je me battrai pour mon innocence, je n’ai jamais volé d’argent de ma vie ! »

    François Zimeray : « On ne produit pas de la justice sur la base d’un crime »

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique se rêve en nouveau hub financier de l’Afrique centrale

    Royaume-Uni : Le Gabon cité parmi les pays menacés de sanctions sur les visas

    Mondial 2026 : Le Gabon laminé par le Nigeria, renonce dans la douleur à son rêve de qualification

    Le décès d’Evrard Mapola Nzinga, un étudiant gabonais retrouvé mort vendredi dernier dans sa chambre à Toulouse (Occitanie, sud de la France), a plongé sa famille et la communauté gabonaise dans une profonde tristesse. Parti en France pour poursuivre des études en ingénierie, le jeune homme avait obtenu son baccalauréat scientifique à 21 ans avant de s’installer dans un logement étudiant qu’il partageait avec d’autres colocataires.

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Ce sont ces derniers, inquiets de ne plus recevoir de nouvelles, qui ont d’abord alerté la famille au Gabon. Plusieurs appels étant restés sans réponse, un frèredu défunt s’est rendu sur place. Il y a découvert le corps d’Evrard, étudiant non boursier, décédé depuis plusieurs jours selon les premiers éléments.

    L’appel à la solidarité de la soeur de la victime

    La nouvelle a rapidement été rendue publique ce dimanche par sa sœur, Mony Mannyga, qui a publié une vidéo via un activiste annonçant le drame et ouvrant une cagnotte destinée à financer le rapatriement de la dépouille. La famille explique que les démarches sont lourdes et coûteuses, dépassant largement leurs moyens. Le message accompagnant la collecte évoque « une épreuve difficile et un défi financier majeur » pour permettre au jeune homme de « reposer auprès des siens ». Evrard Mapola Nzinga serait par ailleurs un ancien élève du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), une information confirmée par plusieurs proches.

    À ce stade, les causes exactes du décès ne sont pas encore connues. Joint par Info241 ce mardi, un proche de la famille a annoncé vouloir demander une autopsie afin d’établir avec précision les circonstances de la mort. En attendant, elle doit faire face à l’urgence des démarches administratives et au choc émotionnel provoqué par cette disparition brutale. Entre tristesse, incompréhension et nécessité d’agir rapidement, les proches se retrouvent seuls face au poids logistique d’un rapatriement international.

    Au-delà du drame individuel, l’histoire d’Evrard Mapola Nzinga rappelle la fragilité des parcours d’étudiants vivant loin de leur famille et dépendants du soutien de leurs proches pour surmonter les difficultés du quotidien. La disparition de ce jeune Gabonais laisse derrière lui des parents endeuillés, des amis dévastés et une communauté mobilisée pour accompagner son dernier voyage.

    @info241.com
    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article