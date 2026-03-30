FIFA Series : Réduites à 10, les Panthères du Gabon font plier Trinité-et-Tobago aux tirs au but

Après-midi de suspens pour les Panthères du Gabon qui affrontaient Trinité-et-Tobago sur la pelouse du stade Pakhtakor de Tachkent, en Ouzbékistan. Cette rencontre, comptant pour la deuxième journée du tournoi amical des FIFA Series, revêtait une importance capitale pour les hommes de l’intérimaire Anicet Yala. Après le revers cuisant (1-3) concédé vendredi face au pays hôte, l’objectif était clair pour la sélection gabonaise : redresser la barre et rassurer les supporters.

Dès l’entame de la partie, les joueurs gabonais ont affiché de bien meilleures intentions dans la construction du jeu, tentant de confisquer le ballon à leurs adversaires caribéens. Après une demi-heure de duels âpres au milieu de terrain, c’est finalement le maître à jouer Guélor Kanga qui a trouvé la faille. Le milieu offensif a ouvert le score à la 33e minute, concrétisant le temps fort de son équipe et permettant aux siens de regagner les vestiaires avec un léger mais précieux avantage.

Un second acte totalement fou

La physionomie de la rencontre a toutefois radicalement basculé au retour de la pause. Revigorée, la formation de Trinité-et-Tobago a haussé le ton et a fini par recoller au score grâce à son attaquant vedette Levi Garcia, qui a trompé la vigilance de la défense gabonaise à la 53e minute. Loin de s’effondrer, les protégés d’Anicet Yala ont fait preuve d’un sursaut d’orgueil quasi immédiat. À peine une minute plus tard (54e), Edlin Essang-Matouti a redonné l’avantage au Gabon au terme d’une offensive rondement menée.

Équipes Sélectionneur Faits de jeu et Buteurs (Temps réglementaire) Résultat final (Tirs au but) Gabon Anicet Yala (Intérimaire) Buteurs : Guélor Kanga (33’), Edlin Essang-Matouti (54’)



Carton rouge : Samaké Nzé Bagnama (56’) Vainqueur (3-2) Trinité-et-Tobago - Buteur : Levi Garcia (53’, 90’) Défaite (2-3)

L’accalmie a cependant été de très courte durée pour les Panthères. À la 56e minute, Samaké Nzé Bagnama a écopé d’un second carton jaune synonyme d’expulsion, obligeant ses coéquipiers à disputer plus d’une demi-heure en infériorité numérique. Héroïques et solidaires en défense, les joueurs ont longtemps cru tenir cette courte victoire tactique. Mais c’était sans compter sur l’abnégation adverse et le réalisme de Levi Garcia, qui s’est offert un doublé in extremis à la 90e minute, arrachant l’égalisation au bout du temps réglementaire (2-2).

La délivrance au bout du suspense

Conformément au format spécifique de cette compétition internationale, les deux sélections ont dû se départager lors de la fatidique épreuve des tirs au but. Dans cet exercice de haute tension, les tireurs gabonais se sont montrés beaucoup plus lucides et adroits que leurs homologues. C’est finalement Urie-Michel Mboula qui a pris ses responsabilités en transformant l’ultime penalty, scellant ainsi la victoire du Gabon (3-2) à l’issue de la séance.

Ce succès arraché au courage permet au onze national d’achever son expédition asiatique sur une note positive, malgré quelques largesses défensives encore perceptibles. Le Gabon n’est plus en transition, et l’équipe nationale s’inscrit pleinement dans cette exigence de résultats durables pour retrouver son rang continental. Le staff technique dispose désormais de précieux enseignements pour consolider un groupe résilient en vue des prochaines échéances officielles.