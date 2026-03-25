Le Gabon passe au permis de conduire numérique avec 6 mois pour se mettre en règle !

Le compte à rebours est officiellement lancé depuis ce mardi pour les automobilistes de la capitale et de ses communes environnantes. À travers un communiqué rendu public le mardi 24 mars et parvenu à Info241, le ministère des Transports, a annoncé le passage au digitale et l’obligation désormais faite aux titulaires d’un permis de conduire dans le Grand Libreville de convertir leur document au nouveau format. Les usagers disposent d’un délai de rigueur de six mois soit jusqu’au 24 septembre pour se conformer à cette directive. Passé cet ultimatum, les anciens permis ne feront plus foi lors des contrôles routiers.

Sur le plan technique, le nouveau permis digitalisé embarque plusieurs dispositifs de sécurité de pointe, dont un QR code d’authentification et une puce NFC permettant un contrôle sans contact par les forces de l’ordre. L’objectif de la tutelle est clair : éradiquer la fraude documentaire endémique, instaurer un système informatisé de suivi des infractions et optimiser la collecte des recettes de l’État.

Des tarifs fixés et un paiement exclusivement mobile

Pour acquérir ce nouveau sésame, les conducteurs devront s’acquitter de frais selon une grille tarifaire catégorisée. La conversion d’un permis de catégorie B est facturée à 10 000 francs CFA. En revanche, pour les catégories A, C, D, E et F, ainsi que pour les fiches d’enregistrement concernant les permis obtenus à l’étranger, le coût de l’opération a été fixé à 20 000 francs CFA. Fait notable illustrant la volonté de dématérialisation des services, le règlement s’effectue exclusivement via les solutions de paiement mobile, notamment Airtel Money et Moov Money.

Profil / Type de demande Tarif (Airtel Money ou Moov Money) Pièces requises (Originaux et copies) Nationaux (Permis B) 10 000 FCFA Pièce d’identité (Passeport ou CNIE), Ancien permis de conduire, 2 photos d’identité Nationaux (Permis A, C, D, E, F) 20 000 FCFA Pièce d’identité (Passeport ou CNIE), Ancien permis de conduire, 2 photos d’identité Non-nationaux 10 000 FCFA (Cat. B)

20 000 FCFA (Autres) Carte de séjour, Ancien permis de conduire, 2 photos d’identité Permis étranger (Fiche d’enregistrement) 20 000 FCFA Carte de séjour, Permis d’origine, Fiche d’enregistrement, 2 photos d’identité En cas de perte de l’ancien permis Selon la catégorie Pièces habituelles + Demande de confirmation du commissariat (authentifiée par le Centre d’examen)

Afin de fluidifier le processus et d’éviter les interminables files d’attente, l’administration a déployé plusieurs centres d’enrôlement ouverts de 8 heures à 18 heures. À Libreville, les usagers peuvent se diriger vers le Palais des sports de Petit-Paris, la direction générale de la documentation et de l’immigration (entrée Petit Dubaï) ou la mairie du 2e arrondissement (Tour jumelée Aninf). Les communes périphériques bénéficient également de leurs propres relais, avec des sites opérationnels au stade d’Angondjé pour Akanda, à l’École nationale de police pour Owendo, et à la préfecture pour Ntoum.

Modalités pratiques et pièces à fournir

Le passage à l’ère numérique exige la constitution d’un dossier physique strict, applicable aussi bien aux permis en cours de validité qu’aux documents provisoires expirés. Les citoyens gabonais doivent fournir la copie et l’original de leur pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité électronique), leur ancien permis et deux photos d’identité. Pour les résidents non-nationaux, la carte de séjour remplace la pièce d’identité. En cas de perte du document original, l’usager a l’obligation de présenter une demande de confirmation délivrée par un commissariat, préalablement authentifiée par le Centre national de l’examen du permis de conduire.

Commune / Zone Sites dédiés à l’enrôlement Horaires et Délais Libreville - Palais des sports (Petit-Paris)

DGDI (entrée Petit Dubaï)

Mairie du 2e arr. (Tour jumelée Aninf) Ouverture : 8h00 à 18h00



Délai de délivrance : 7 jours maximum (un récépissé est remis sur place) Akanda - Stade d’Angondjé Ouverture : 8h00 à 18h00



Délai de délivrance : 7 jours maximum Owendo - École nationale de police (ENP) Ouverture : 8h00 à 18h00



Délai de délivrance : 7 jours maximum Ntoum - Préfecture de Ntoum Ouverture : 8h00 à 18h00



Délai de délivrance : 7 jours maximum

Une fois le dossier validé et les données capturées, l’ancien permis est systématiquement retiré et rendu invalide. En contrepartie, un récépissé est remis au conducteur, le temps que le nouveau document digitalisé soit produit dans un délai maximal annoncé de sept jours. Si les modalités détaillées de cette procédure sont censées être consultables sur le portail en ligne du ministère, il est à regretter que la plateforme gouvernementale demeurait curieusement inaccessible au moment du lancement de cette réforme pourtant cruciale pour des milliers d’usagers.