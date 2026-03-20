Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le dimanche 22 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Suicide au lycée Léon Mba : Entre zones d’ombre et insuffisances, l’affaire encore devant le parquet ce lundi
urgentSuicide au lycée Léon Mba : Entre zones d’ombre et insuffisances, l’affaire encore devant le parquet ce lundi

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
Initiative

Assainissement urbain : Omboué lance sa grande mue avec le projet « Visite Omboué »

Publié le 20 mars 2026 à 08h35min MàJ : 20 mars 2026 à 08h35min - Temps de lecture :

Bien plus qu’une simple campagne de nettoyage ponctuelle, le programme s’inscrit dans une vision globale de redynamisation du territoire. À travers cette feuille de route, la municipalité ambitionne de repenser l’image de la ville en la rendant nettement plus accueillante, mieux organisée et en phase avec les exigences contemporaines en matière de cadre de vie urbain. L’objectif stratégique est clair : faire d’Omboué une vitrine attractive, capable de séduire aussi bien ses habitants que les visiteurs de passage dans la région.

Des actions concrètes sur le terrain

Concrètement, l’exécution du projet repose sur une série d’actions coordonnées et progressives déployées sur le terrain. Les équipes municipales sont d’ores et déjà mobilisées pour intervenir simultanément sur plusieurs fronts prioritaires. Au programme figurent l’assainissement des quartiers, l’enlèvement des déchets accumulés dans les espaces publics, ainsi que le curage systématique des caniveaux et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Ces travaux d’assainissement s’accompagnent de l’embellissement des axes principaux à travers des opérations de pavoisement et de rafraîchissement visuel. Cette approche intégrée vise à traiter en profondeur les problématiques liées à l’insalubrité tout en améliorant l’esthétique urbaine de la cité. Dès le lancement des opérations, les premiers résultats ont d’ailleurs été visibles. Des canaux obstrués depuis des années ont été dégagés avec succès, facilitant ainsi la circulation des eaux et réduisant considérablement les risques d’inondation, particulièrement en cette période de fortes pluies.

L’implication citoyenne au cœur de la stratégie

Cependant, les autorités locales insistent sur le fait que le programme ne se limite pas à une simple intervention technique de la voirie. Le projet porte également une forte dimension citoyenne et participative. La mairie entend impliquer activement les populations en les sensibilisant à l’importance cruciale de la propreté et de la préservation de leur environnement immédiat. Pour les responsables municipaux, la réussite pérenne de cette initiative dépendra en grande partie de l’engagement collectif et du sens civique des habitants.

Dans cette optique de développement durable, au sein d’un Gabon qui n’est plus en transition et qui consolide la gestion de ses collectivités locales, chaque quartier sera progressivement intégré au programme, avec des interventions adaptées aux réalités spécifiques. Cette stratégie de proximité vise à instaurer une dynamique où les citoyens deviennent eux-mêmes les premiers acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie. En misant sur ce projet structurant, Omboué affiche clairement son intention de se positionner comme une commune moderne, propre et attractive, pouvant à terme inspirer d’autres localités du pays.

minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
Assainissement urbain : Omboué lance sa grande mue avec le projet « Visite Omboué »
Assainissement urbain : Omboué lance sa grande mue avec le projet « Visite Omboué » © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

https://info241.com/assainissement-urbain-omboue-lance-sa-grande-mue-avec-le-projet,11687
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11687

Plus de sujets

Grand Libreville : la SEEG dément le retrait de l’apport de Karpowership mais occulte sa dette abyssale

Grand Libreville et délestages : Karpowership coupe le courant et réclame 15 milliards d’impayés !

Entreprenariat numérique : le Gabon 126e mondial mais patron en Afrique centrale, selon le VIGS

Port-Gentil : Le cri d’alarme d’Alogis face à l’occupation de son site et au mutisme judiciaire

Port-Gentil : 3 jours d’exposition-vente pour célébrer les droits des consommateurs et vanter le made in Gabon

La commune d’Omboué s’engage résolument dans une nouvelle dynamique de transformation urbaine. Le mardi 17 mars 2026, l’édile de la ville, Edgard Yaya Soumbounou, épaulé par son deuxième maire adjoint, Orphé Yoann Azize Ogoula, et ses équipes techniques, a donné le coup d’envoi d’une vaste opération d’assainissement et d’embellissement. Au cœur de cette initiative de salubrité publique se trouve le projet baptisé « Visite Omboué », présenté par le conseil municipal comme un véritable levier de modernisation et de valorisation de la commune.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Bien plus qu’une simple campagne de nettoyage ponctuelle, le programme s’inscrit dans une vision globale de redynamisation du territoire. À travers cette feuille de route, la municipalité ambitionne de repenser l’image de la ville en la rendant nettement plus accueillante, mieux organisée et en phase avec les exigences contemporaines en matière de cadre de vie urbain. L’objectif stratégique est clair : faire d’Omboué une vitrine attractive, capable de séduire aussi bien ses habitants que les visiteurs de passage dans la région.

Des actions concrètes sur le terrain

Concrètement, l’exécution du projet repose sur une série d’actions coordonnées et progressives déployées sur le terrain. Les équipes municipales sont d’ores et déjà mobilisées pour intervenir simultanément sur plusieurs fronts prioritaires. Au programme figurent l’assainissement des quartiers, l’enlèvement des déchets accumulés dans les espaces publics, ainsi que le curage systématique des caniveaux et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Ces travaux d’assainissement s’accompagnent de l’embellissement des axes principaux à travers des opérations de pavoisement et de rafraîchissement visuel. Cette approche intégrée vise à traiter en profondeur les problématiques liées à l’insalubrité tout en améliorant l’esthétique urbaine de la cité. Dès le lancement des opérations, les premiers résultats ont d’ailleurs été visibles. Des canaux obstrués depuis des années ont été dégagés avec succès, facilitant ainsi la circulation des eaux et réduisant considérablement les risques d’inondation, particulièrement en cette période de fortes pluies.

L’implication citoyenne au cœur de la stratégie

Cependant, les autorités locales insistent sur le fait que le programme ne se limite pas à une simple intervention technique de la voirie. Le projet porte également une forte dimension citoyenne et participative. La mairie entend impliquer activement les populations en les sensibilisant à l’importance cruciale de la propreté et de la préservation de leur environnement immédiat. Pour les responsables municipaux, la réussite pérenne de cette initiative dépendra en grande partie de l’engagement collectif et du sens civique des habitants.

Dans cette optique de développement durable, au sein d’un Gabon qui n’est plus en transition et qui consolide la gestion de ses collectivités locales, chaque quartier sera progressivement intégré au programme, avec des interventions adaptées aux réalités spécifiques. Cette stratégie de proximité vise à instaurer une dynamique où les citoyens deviennent eux-mêmes les premiers acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie. En misant sur ce projet structurant, Omboué affiche clairement son intention de se positionner comme une commune moderne, propre et attractive, pouvant à terme inspirer d’autres localités du pays.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article