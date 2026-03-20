Assainissement urbain : Omboué lance sa grande mue avec le projet « Visite Omboué »

La commune d’Omboué s’engage résolument dans une nouvelle dynamique de transformation urbaine. Le mardi 17 mars 2026, l’édile de la ville, Edgard Yaya Soumbounou, épaulé par son deuxième maire adjoint, Orphé Yoann Azize Ogoula, et ses équipes techniques, a donné le coup d’envoi d’une vaste opération d’assainissement et d’embellissement. Au cœur de cette initiative de salubrité publique se trouve le projet baptisé « Visite Omboué », présenté par le conseil municipal comme un véritable levier de modernisation et de valorisation de la commune.

Bien plus qu’une simple campagne de nettoyage ponctuelle, le programme s’inscrit dans une vision globale de redynamisation du territoire. À travers cette feuille de route, la municipalité ambitionne de repenser l’image de la ville en la rendant nettement plus accueillante, mieux organisée et en phase avec les exigences contemporaines en matière de cadre de vie urbain. L’objectif stratégique est clair : faire d’Omboué une vitrine attractive, capable de séduire aussi bien ses habitants que les visiteurs de passage dans la région.

Des actions concrètes sur le terrain

Concrètement, l’exécution du projet repose sur une série d’actions coordonnées et progressives déployées sur le terrain. Les équipes municipales sont d’ores et déjà mobilisées pour intervenir simultanément sur plusieurs fronts prioritaires. Au programme figurent l’assainissement des quartiers, l’enlèvement des déchets accumulés dans les espaces publics, ainsi que le curage systématique des caniveaux et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Ces travaux d’assainissement s’accompagnent de l’embellissement des axes principaux à travers des opérations de pavoisement et de rafraîchissement visuel. Cette approche intégrée vise à traiter en profondeur les problématiques liées à l’insalubrité tout en améliorant l’esthétique urbaine de la cité. Dès le lancement des opérations, les premiers résultats ont d’ailleurs été visibles. Des canaux obstrués depuis des années ont été dégagés avec succès, facilitant ainsi la circulation des eaux et réduisant considérablement les risques d’inondation, particulièrement en cette période de fortes pluies.

L’implication citoyenne au cœur de la stratégie

Cependant, les autorités locales insistent sur le fait que le programme ne se limite pas à une simple intervention technique de la voirie. Le projet porte également une forte dimension citoyenne et participative. La mairie entend impliquer activement les populations en les sensibilisant à l’importance cruciale de la propreté et de la préservation de leur environnement immédiat. Pour les responsables municipaux, la réussite pérenne de cette initiative dépendra en grande partie de l’engagement collectif et du sens civique des habitants.

Dans cette optique de développement durable, au sein d’un Gabon qui n’est plus en transition et qui consolide la gestion de ses collectivités locales, chaque quartier sera progressivement intégré au programme, avec des interventions adaptées aux réalités spécifiques. Cette stratégie de proximité vise à instaurer une dynamique où les citoyens deviennent eux-mêmes les premiers acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie. En misant sur ce projet structurant, Omboué affiche clairement son intention de se positionner comme une commune moderne, propre et attractive, pouvant à terme inspirer d’autres localités du pays.