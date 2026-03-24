Surpopulation carcérale : La prison de Port-Gentil saturée à 400%, la détention préventive en cause

Derrière les hauts murs de la maison d’arrêt de Port-Gentil, tristement surnommée le « Château », se joue une crise humanitaire et structurelle d’une ampleur préoccupante. Lors de sa tournée d’inspection dans la capitale économique le lundi 23 mars, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des Droits humains, Augustin Emane, a été directement confronté à la dure réalité du système pénitentiaire provincial. L’immersion du membre du gouvernement a mis en lumière un constat chiffré alarmant : l’établissement affiche un taux d’occupation avoisinant les 400 %, transformant les cellules en véritables poudrières où la dignité humaine est mise à rude épreuve au quotidien.

Loin de se contenter des rapports administratifs, la tutelle ministérielle a tenu à arpenter l’ensemble des installations pour prendre la pleine mesure de cette promiscuité carcérale extrême. Augustin Emane a ainsi visité les quartiers spécifiquement réservés aux femmes, aux mineurs, ainsi que les vastes blocs dédiés à la population masculine. Cette inspection minutieuse, qui s’est également étendue aux services médicaux et aux unités de réinsertion, a permis de constater l’inadéquation flagrante entre des infrastructures vieillissantes et un flux continu d’incarcérations que l’administration peine désormais à endiguer.

Un système judiciaire engorgé par la détention préventive

Si l’exiguïté des locaux est un fait physique indéniable, les véritables causes de cette explosion démographique intramuros sont à chercher du côté des dysfonctionnements et des lenteurs de la machine judiciaire locale. Les registres de la prison révèlent une situation structurelle critique : une proportion écrasante des pensionnaires du Château n’a pas encore été jugée. Ces derniers croupissent derrière les barreaux sous le régime de la détention préventive, prolongeant de fait leur séjour carcéral bien au-delà des délais raisonnables et saturant inutilement un espace déjà exsangue.

La photo de famille de la visite d’hier

Face à cette urgence logistique et morale, le garde des Sceaux n’a pas caché sa vive préoccupation, pointant du doigt les responsabilités de l’appareil judiciaire. « Il y a des situations qu’on peut résoudre à court terme, c’est le cas de la détention abusive », a d’abord fermement souligné Augustin Emane, avant de détailler le niveau de saturation local : « La surpopulation carcérale, ce problème se pose dans tous les pays du monde. J’ai demandé et ici il y a quatre fois plus de personnes prévues, c’est difficile de les garder dans des conditions d’humanisation adéquates. »

Le modèle de Libreville comme piste de désengorgement

Pour éviter que cette promiscuité insoutenable ne dégénère, le gouvernement entend agir avec célérité en s’attaquant à la racine du mal. Refusant la fatalité d’une prison transformée en entrepôt humain, le ministre a esquissé des pistes de résolution immédiates. L’objectif est d’accélérer drastiquement le traitement des dossiers pendants sur les bureaux des magistrats de l’Ogooué-Maritime, afin de purger les cellules des individus dont le maintien en détention ne se justifie plus sur le plan strictement légal.

Cette volonté ferme d’assainissement s’inspirera directement des opérations de désengorgement récemment éprouvées dans la capitale politique. « Comme nous l’avons fait à Libreville, nous pouvons à la suite d’un examen minutieux, voir qui n’a pas à être en prison », a assuré la tutelle ministérielle en guise de conclusion. Une promesse de révision systématique des cas qui suscite un immense espoir chez de nombreux justiciables, et qui s’avère aujourd’hui indispensable pour rendre à la justice provinciale son équité tout en garantissant des conditions de détention conformes aux standards internationaux.