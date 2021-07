Le PSD croque à son tour l’actualité politique et sociale du Gabon de ces derniers jours

C’est pour scruter l’actualité de ces derniers jours que le bureau national du Parti social et démocrate (PSD, opposition modérée) s’est réuni à son siège de l’Ancienne-Sobraga à Libreville le mercredi. Au nombre des sujets abordés, figure l’adresse d’Ali Bongo aux parlementaires réunis en congrès le 25 juin. Pour le bureau national, la paix et la justice sont nécessaires à l’installation des conditions de développement du Gabon. Le PSD souhaite que le gouvernement mette en œuvre des solutions appropriées aux préoccupations des gabonais pour garantir une paix véritable.

Autre sujet abordé lors de cette rencontre, le procès en cours dans le cadre de l’opération scorpion. Les membres du bureau national du PSD ont dit encourager « la coopération du gouvernement dans le cadre de l’identification claire des sommes détournées par les citoyens impliqués dans ces affaires et que leur restitution fasse l’objet d’une information claire de l’opinion nationale ». Le bureau a par ailleurs souhaité que la « justice demeure indépendante et impartiale lors de son exécution ».

Concernant la démission du maire de Libreville, le PSD note le fait que les conseillers municipaux de l’opposition aient déposé un recours en annulation pour violation de la loi concernant la démission du maire Eugène Mba. À ce sujet, le bureau a regretté l’instabilité de l’institution ayant connu en l’espace de trois ans, deux maires différents. « Les scandales provoqués par ces événements répétitifs entachent l’image du Gabon au-delà des intérêts partisans », souligne le communiqué ayant sanctionné cette réunion.

S’agissant de la situation à la Poste SA, le bureau national du PSD demande que celle-ci soit officiellement clarifiée dans les plus brefs délais et que les préjudices subis par les épargnants ainsi que les arriérés de salaire des agents soient pris en comptes par les solutions proposées et retenues. Comme dernier sujet abordé, la crise qui continue au sein de l’université Omar Bongo, le PSD sollicite du gouvernement qu’il mette tout en œuvre afin que la situation de l’année universitaire soit réglée sans intimidation de toute nature pour le grand bien de la jeunesse gabonaise.