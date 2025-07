Législatives et locales 2025 au Gabon : tout savoir sur la composition des dossiers de candidature

Alors que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales de septembre 2025 bat son plein depuis hier, le ministère de l’Intérieur a publié la liste officielle des 11 pièces constitutives des dossiers de candidature, conformément à la loi organique n° 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral en République gabonaise. Chaque candidat, qu’il se présente aux législatives ou aux conseils municipaux et départementaux, doit impérativement fournir un dossier complet pour concourir.

Les législatives

Pour les élections législatives, prévues les 27 septembre (1er tour) et 11 octobre (2d tour), chaque binôme candidat-suppléant devra notamment présenter une déclaration manuscrite de candidature, un extrait d’acte de naissance légalisé ou un jugement supplétif, une déclaration sur l’honneur en lien avec l’article 82 du Code électoral, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire (B3) de moins de trois mois.

Récapitulatif des pièces à fournir pour les élections législatives (députés)

N° Pièce à fournir Candidat titulaire Candidat suppléant 1 Déclaration de candidature manuscrite ✅ ❌ 2 Extrait d’acte de naissance légalisé ou jugement supplétif ✅ ✅ 3 Déclaration sur l’honneur du candidat (article 82) ✅ ✅ 4 Déclaration sur l’honneur sur le respect des quotas (articles 5, 9, 10 et 83) ✅ ✅ 5 Extrait de casier judiciaire (B3) de moins de 3 mois ✅ ✅ 6 Récépissé de déclaration des biens ✅ ❌ 7 Attestation NIP ✅ ✅ 8 Deux photos d’identité ✅ ✅ 9 Indication et emblème du parti ou signe distinctif (indépendants) ✅ ✅ 10 Quitus du Trésor attestant le versement du cautionnement électoral (1 000 000 FCFA) ✅ ❌ 11 Quitus de la juridiction financière sur les comptes de campagne (si applicable) ✅ ❌

Un récépissé de déclaration de biens et un quitus de la juridiction financière sont également exigés, de même qu’une attestation NIP, deux photos d’identité récentes, le logo ou symbole du parti politique (ou le signe distinctif pour les indépendants) et la preuve du versement de la caution électorale.

Les locales

Pour les élections locales, prévues en un seul tour le 27 septembre, les listes de candidatures doivent être constituées de façon collective, sous la conduite d’un tête de liste. Le dossier de ce dernier comprend les mêmes documents que pour les législatives, à l’exception du montant du cautionnement qui s’élève à 350 000 FCFA par liste.

Récapitulatif des pièces à fournir pour les élections locales (municipales et départementales)

N° Pièce à fournir Tête de liste Colistiers 1 Déclaration de candidature manuscrite ✅ ❌ 2 Extrait d’acte de naissance légalisé ou jugement supplétif ✅ ✅ 3 Déclaration sur l’honneur du candidat (article 82) ✅ ✅ 4 Déclaration sur l’honneur sur le respect des quotas (articles 5, 9, 10 et 83) ✅ ✅ 5 Extrait de casier judiciaire (B3) de moins de 3 mois ✅ ✅ 6 Récépissé de déclaration des biens ✅ ❌ 7 Attestation NIP ✅ ✅ 8 Deux photos d’identité ✅ ✅ 9 Indication et emblème du parti ou signe distinctif (indépendants) ✅ ✅ 10 Quitus du Trésor attestant le versement du cautionnement électoral (350 000 FCFA par liste) ✅ ❌ 11 Quitus de la juridiction financière sur les comptes de campagne (si applicable) ✅ ❌

Chaque colistier doit, lui aussi, produire une déclaration sur l’honneur, un extrait de naissance, un extrait de casier judiciaire, une attestation NIP et une photo d’identité. Ces exigences garantissent la transparence, l’équité et la légalité des candidatures.

D’autres critères

Le dépôt des candidatures a été ouvert officiellement le 27 juillet et sera clos le 7 août à 18 heures. Les dossiers doivent être déposés en trois exemplaires au siège des commissions électorales locales compétentes. Une fois validées, les déclarations sont transmises à la commission provinciale électorale puis à la CNOCER. Cette dernière publiera la liste définitive des candidatures retenues au plus tard trente jours avant le scrutin.

Tout manquement aux exigences documentaires entraîne automatiquement le rejet de la candidature. La CNOCER se réserve le droit de rejeter les dossiers incomplets sans possibilité de régularisation après le 7 août. La déclaration sur l’honneur concernant les quotas de femmes et de jeunes (respectivement 30 % et 20 %), imposés par l’article 83 du Code électoral, est désormais obligatoire et fait l’objet d’un contrôle systématique. Les partis ou listes qui ne respectent pas ces quotas seront interpellés dans les cinq jours suivant la clôture du dépôt.