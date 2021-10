Propos tribalistes : Le Rassemblement des gaulois suspendu « jusqu’à nouvel ordre » !

Face au tollé suscité par les propos du président du Rassemblement des gaulois Max Anicet Koumba ce jeudi, la rédaction d’Info241 s’étonnait déjà du silence des autorités gabonaises sur cet incident anti-républicain. Le ministère de l’Intérieur a fini par réagir ce samedi soir, en annonçant la suspension de ce parti de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence et exigé des excuses publiques de son président. Ce, sous réserves d’éventuelles poursuites judiciaires.

Max Anicet Koumba a plongé son parti gazelle de la majorité présidentielle d’Ali Bongo dans de sales draps. En affirmant le 28 octobre que « Les dysfonctionnements constatés dans la conduite des affaires du Gabon » étaient l’œuvre des fangs, il suscité la colère de nombre d’acteurs politiques de tout bord. Il fallait tout de même une réaction vigoureuse des autorités face à cette sortie publique malheureuse, teintée de relents tribalistes d’un autre temps.

Le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noel Matha, a dégainé ce samedi soir les premiers sanctions officielles contre ce parti de la majorité et son président. Dans une déclaration lue ce samedi à la télévision publique, le ministre a, au nom du gouvernement, reconnu que le président du Rassemblement des gaulois avait « tenu des propos antirepublicains remettant en cause la cohésion nationale, les fondements de la démocratie et le fonctionnement des partis politiques dans un état de droit ».

La communication du gouvernement gabonais sur cet incident

Avant d’exiger « de l’intéressé des excuses publiques sous réserve d’éventuelles poursuites judiciaires ». Le gouvernement gabonais, a dit Lambert-Noël Matha, s’est prononcé pour « la suspension à compter de ce jour et ce jusqu’à nouvel ordre, de toute activité politique le Rassemblement des gaulois sur toute l’étendue du territoire national ». Une suspension politique en attendant de véritables sanctions contre ce parti qui ne pèse aucunement dans l’échiquier politique national.