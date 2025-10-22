Gabon : Le parti d’Oligui Nguema hégémonique, visera 55 des 70 sièges aux sénatoriales !

Déjà super grand vainqueur des législatives avec plus de 103 sièges remportés soit plus de 70% de l’hémicycle, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) ne veut pas lâcher une miette du futur Parlement gabonais. À l’issue des travaux de sa Commission des candidatures et des investitures (CCI) tenus le 20 octobre à Libreville, l’UDB a rendu publique ce mardi, la liste complète de ses candidats pour 55 des 70 sièges à pourvoir les 8 et 29 novembre prochains.

Conformément à l’article 29 de ses statuts, la CCI a retenu des personnalités issues de tous les horizons politiques et administratifs du pays. Une manière d’assurer une représentation équilibrée des neuf provinces, en tenant compte des équilibres géographiques, de la parité et de l’expérience. L’objectif est clair : ancrer durablement la majorité présidentielle dans les institutions de la 5e République.

Un plein de candidatures et d’anciens visages

Cette liste impressionnante traduit également la volonté du président du parti, Brice Clotaire Oligui Nguéma, de consolider la cohésion nationale à travers une élite politique renouvelée. En plaçant ses figures de confiance dans chaque département, l’UDB affiche son ambition d’unir le pays autour de sa vision de stabilité et de développement.

Répartition provinciale des candidatures UDB

Province Nombre de sièges Principaux candidats Estuaire 9 Paul Biyoghe Mba, Aurélien Ntoutoume Mebiame, S.P. Siffon Haut-Ogooué 11 J. Ndoundangoye, D. Fouefoué, R. Kouba Moyen-Ogooué 3 M. Revangue, P. Kessani, E. Biye Ngounié 7 S.M. Mabiala, M.M. Matsanga, A. Moussavou Nyanga 5 L.A. Bahoumbou, E.D. Ngoubou, G. Mbadinga Ogooué-Ivindo 5 H.N. Ekoumé, J.P. Owono, A. Bilong Ogooué-Lolo 4 E. Yogha, C.N. Koye, R. Nana Ogooué-Maritime 4 J.L. Nze Ababe, P. Rizogo Rousselot Woleu-Ntem 7 M. Ona Essangui, P. Eyogo Edzang, G. Zomo Yebe Total national 55 55 candidats investis

Dans l’Estuaire, la locomotive politique du pays, le parti aligne neuf candidats, parmi lesquels des poids lourds tels que Paul Biyoghe Mba à Ntoum, Aurélien Ntoutoume Mebiame à 2e arrondissement de Libreville, et Simon Pascal Ogowe Siffon à Akanda. Cette province stratégique, symbole du pouvoir politique et économique, s’annonce comme un bastion inébranlable pour la majorité.

Une conquête nationale

Dans le Haut-Ogooué, fief historique du pouvoir, la liste des onze candidats illustre un savant dosage entre figures politiques expérimentées et nouveaux profils. On y retrouve notamment Justin Ndoundangoye à Franceville, Diane Elodie Fouefoué épouse Sandjo au deuxième siège, et Roger Kouba à la Mpassa, confirmant l’assise du parti présidentiel dans la région minière.

Tableau intégral des candidats investis par l’UDB pour les Sénatoriales 2025

Province Circonscription / Département Candidat(e) ESTUAIRE Libreville 2ᵉ arrondissement Aurélien Ntoutoume Mebiame Libreville 3ᵉ arrondissement Marie-Josée Mengue épouse Mindziba Libreville 6ᵉ arrondissement Alexandre Sima Akanda Simon Pascal Ogowe Siffon Owendo Samuel Okouni Agnossi Komo-Mondah Joseph Ndong Enzeigne Ntoum Paul Biyoghe Mba Komo-Kango Jean Eyene Bekale Noya Augustin Ndong Mba HAUT-OGOOUÉ Département de la Mpassa Roger Kouba Franceville (1er siège) Justin Ndoundangoye Franceville (2e siège) Diane Elodie Fouefoué épouse Sandjo Lebombi-Leyou Fabrice Mouandzoudi Lekoko Chrisos Longho Les Plateaux Jean Assina Sébé-Brikolo Augustine Embinga Djoué Dieudonné Roberson Mvou Lekabi-Lewolo Dieudonné Lewanouho Obissa Ogooué-Letili Paulin Mandjou Ngayouo Bayi-Brikolo Ernaud Dechanel Ayebe Mickala MOYEN-OGOOUÉ Lambaréné Madeleine Revangue Ogooué-et-Lacs Pierre Kessani Abanga-Bigné Emmanuel Biye NGOUNIÉ Mouila Serge Maurice Mabiala Dola Mourela Bigouagou Bigouagou Louetsi-Wano Flavien Nzengui Nzoundou Boumi-Louetsi Terence Gnembou Moutsona Ndolou Maryse Maryam Matsanga Mayila épouse Isselmou Tsamba-Magotsi Dieudonné Claude Dibady Mayla Mougalaba Aubierge Moussavou NYANGA Tchibanga Liliane Annette Bahoumbou épouse Ndjami Mougoutsi Jean Fidèle Koumba Douigny Gertrude Mbadinga Madjinou Basse-Banio Étienne Dieudonné Ngoubou Doutsila Euphrème Outata Nziengui OGOOUE-IVINDO Makokou Huguette Nyana Ekoumé épouse Awore Ivindo Oumar Mamadou Boueni Zadie Jean Placide Owono Lopé Patrick Ndong Mvoung Alain Bilong OGOOUE-LOLO Koulamoutou Éric Yogha Lolo-Bouenguidi Dominique Diome Mulundu Christelle Nadia Koye Lombo-Bouenguidi Raïssa Nana épouse Ghogho OGOOUE-MARITIME Port-Gentil (1er siège) Jean Léon Nze Ababe Port-Gentil (2e siège) Pierre Rizogo Rousselot Etimboue Georges Mpaga Nkomi Ndougou Joseph Marie Mavoungou Souamy WOLEU-NTEM Oyem Jean Christophe Owono Nguema Woleu Marc Ona Essangui Bitam Patrick Eyogo Edzang Ntem Gabriel Zomo Yebe Haut-Ntem Marie Flora Mindze Mi Essono Mitzic Eliot Befame Okano Jean Nze Nguema

Le Moyen-Ogooué, berceau de nombreuses figures influentes du régime, comptera trois représentants de l’UDB : Madeleine Revangue à Lambaréné, Pierre Kessani pour Ogooué-et-Lacs, et Emmanuel Biye à Abanga-Bigné. Une équipe jugée solide et ancrée localement, susceptible d’assurer un triomphe sans partage dans la province.

Des visages et d’autres

Même dynamique dans la Ngounié et la Nyanga, où l’UDB aligne respectivement sept et cinq candidats. On note la présence de Serge Maurice Mabiala à Mouila, Liliane Annette Bahoumbou épouse Ndjami à Tchibanga, et Étienne Dieudonné Ngoubou à Basse-Banio. Ces personnalités incarnent la fidélité et la continuité du projet présidentiel dans le sud du pays.

Dans l’Ogooué-Ivindo et à l’Ogooué-Lolo, le parti renforce son ancrage avec des candidatures féminines fortes, telles que Huguette Nyana Ekoumé épouse Awore à Makokou et Christelle Nadia Koye à Mulundu. Une touche d’inclusion et de modernité qui témoigne de la volonté de l’UDB de promouvoir la représentativité féminine dans les hautes sphères institutionnelles.

Dans l’Ogooué-Maritime, les figures locales Jean Léon Nze Ababe et Pierre Rizogo Rousselot mèneront la bataille à Port-Gentil, tandis que dans le Woleu-Ntem, Marc Ona Essangui et Patrick Eyogo Edzang incarnent la nouvelle génération d’élus du nord. Ces candidatures visent à consolider un maillage politique homogène sur tout le territoire.

En alignant 55 candidats sur 55 sièges, l’Union Démocratique des Bâtisseurs signe une démonstration de force politique. Cette stratégie d’occupation totale du terrain électoral devrait lui permettre de s’assurer une majorité écrasante au Sénat, consolidant ainsi la domination institutionnelle du parti présidentiel dans la 5ᵉ République gabonaise.