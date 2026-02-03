Buscador
Libreville, le
mardi 3 février 2026
    Grève des enseignants : 20 membres de SOS Education attendus ce mercredi à l'Assemblée nationale

    Publié le 3 février 2026 à 09h48min MàJ : il y a 55 minutes - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Flacia Ibiatsi
    Education
    Grève des enseignants : 20 membres de SOS Education attendus ce mercredi à l’Assemblée nationale
    Grève des enseignants : 20 membres de SOS Education attendus ce mercredi à l'Assemblée nationale
    Alors que la grève des enseignants se poursuit de plus belle au Gabon, les espoirs de médiations se multiplient. Après une première « convocation » le 29 janvier au palais Léon Mba qui avait accouché d’une souris, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, ne décolère pas. Dans un nouveau courrier adressé ce lundi à la plateforme SOS Education, le patron des parlementaires les invite à nouveau dans ses locaux ce mercredi 4 février.

    Les membres de SOS Education, seul collectif d’enseignants qui boude toujours les mesures prises par le gouvernement pour ramener la sérénité dans le secteur de l’éducation, franchiront-ils les portes de l’Assemblée nationale ? Déjà invités il y a quelques jours par Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, les enseignants partisans du « No money no school » avaient dû décliner la convocation de la représentation nationale.

    Cette fois, dans sa lettre portant la référence n° 00057/AN/CAB-PAN, le bureau de l’Assemblée nationale se veut plus formel. « Au regard de la situation sociale éducative qui prévaut actuellement dans notre pays, et préoccupé par les conséquences qui ne sont pas de nature à garantir une année scolaire régulière à nos enfants, le Bureau de l’Assemblée nationale (…) a l’honneur de présider vous invite à une audience visant à échanger sur les revendications des enseignants et des personnels de l’éducation nationale actuellement en grève », indique le courrier.

    Et d’ajouter : « Dans le souci d’assurer des échanges sereins et fructueux, il est souhaitable que prennent part à cette audience une délégation composée de vingt (20) membres maximum parmi lesquels Messieurs Simon Ndong Edzo et Marcel Libama  », les deux figures du mouvement qui avaient été interpellés pour des motifs fallacieux puis envoyés en prison durant 5 jours avant de se voir libérés des griffes judiciaires grâce à la pression exercée par leurs pairs pour leur libération sans condition afin de reprendre les négociations avec le gouvernement.

    Cette seconde tentative sera-t-elle la bonne ? Réponse demain après-midi, car la vingtaine de membres de SOS Education la base sont attendus de pied ferme par le bureau de l’Assemblée nationale à 14 h 00, à la salle Jonas Ovono Assoumou du palais Léon Mba de Libreville. Le Parlement réussira-t-il là où le gouvernement d’Oligui semble clairement patiner ? Plus que quelques heures pour le savoir, alors que les autorités se vantent depuis hier d’une baisse de la mobilisation des enseignants contre la reprise effective des cours.

    @info241.com
