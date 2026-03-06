Gabon : Une banale dispute entre voisins pour de vieilles tôles s’achève dans le sang

Ce qui ne devait être qu’une triviale altercation de voisinage s’est tragiquement soldé par la perte d’une vie humaine au quartier Boule-Noire, à Port-Gentil. Dans cette zone très peuplée de la capitale économique de la province de l’Ogooué-Maritime, un différend autour de matériaux de récupération a pris une tournure fatale. Moucketou Manga, un citoyen gabonais âgé de 27 ans, a en effet perdu la vie des suites de blessures infligées lors d’une violente confrontation physique. Son assaillant a été jeté en prison ce mardi 3 mars.

Le principal mis en cause dans cette sombre affaire est Valéry Ngwa, un ressortissant camerounais âgé de 33 ans. Accusé de coups mortels, l’individu a été interpellé par les forces de sécurité puis déféré devant la justice. À l’issue de sa présentation devant le juge d’instruction, il a été officiellement placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la localité, le 3 mars, en attendant les conclusions définitives de l’enquête judiciaire.

Une confrontation nocturne qui dégénère

Les faits tragiques remontent à la nuit du 20 au 21 février, aux alentours de 4 heures du matin. Selon les premiers éléments reconstitués par les enquêteurs, le drame s’est noué lorsque Valéry Ngwa s’est introduit furtivement dans un chantier de construction attenant au domicile de la victime. Son objectif présumé était de récupérer de vieilles tôles. Réveillé en sursaut par des bruits suspects perçant le silence de la nuit, le jeune Moucketou Manga a décidé de sortir de sa chambre pour inspecter les lieux et comprendre l’origine de ce tapage.

La prison centrale de la ville où croupit le forcené depuis ce mardi

La rencontre inopinée entre les deux hommes a immédiatement dégénéré en une violente querelle verbale puis physique. Lors de son audition par les enquêteurs, le suspect a reconnu avoir porté le coup fatal, tout en plaidant avoir réagi face à une agression initiale. « Il m’a demandé ce que je faisais sur les lieux. Je lui ai répondu que je travaille sur ce chantier et que je venais récupérer les vieilles tôles pour mes besoins. Il m’a lancé un caillou en premier. J’ai ensuite ramassé ce caillou et je le lui ai lancé à la tête au moment où il se retournait. C’est ainsi qu’il est tombé », a-t-il détaillé.

Des secours impuissants face à la gravité des blessures

Atteint de plein fouet à la boîte crânienne, Moucketou Manga s’est effondré sur le sol du terrain familial, gisant dans une importante mare de sang. C’est dans cet état critique qu’il a été découvert quelques instants plus tard par son ami, Darcy Mickala. Prouvant une ultime force de caractère malgré la gravité extrême de son traumatisme, la victime a pu relater le déroulement de l’agression à ses proches accourus sur place, en prenant soin de préciser que son assaillant avait immédiatement pris la fuite après son geste.

Évacué en urgence absolue vers le centre hospitalier régional de Ntchengué, le jeune homme a été admis dans le service de réanimation et placé sous assistance respiratoire. Malheureusement, les efforts du corps médical se sont révélés vains et il a succombé à ses lésions crâniennes quelques heures plus tard. Ce nouveau fait divers vient assombrir le quotidien de Port-Gentil, illustrant de manière glaçante la rapidité avec laquelle des tensions de proximité peuvent basculer dans l’irréparable.