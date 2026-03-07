Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le samedi 7 mars 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
Incident

Délestages : Deux dirigeants de Gabon 1ère bloqués dans un ascenseur suite à une coupure de la SEEG

Publié le 7 mars 2026 à 17h56min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Délestages : Deux dirigeants de Gabon 1ère bloqués dans un ascenseur suite à une coupure de la SEEG
Délestages : Deux dirigeants de Gabon 1ère bloqués dans un ascenseur suite à une coupure de la SEEG © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/delestages-deux-dirigeants-de-gabon-1ere-bloques-dans-un,11629
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11629

Plus de sujets

Impayés SEEG : les clients du Grand Libreville sous la menace d’une résiliation imminente

SEEG : 2 676 mauvais payeurs affichés sur la place publique, Port-Gentil et Franceville en tête !

Gabon : Une banale dispute entre voisins pour de vieilles tôles s’achève dans le sang

Omboué : Plusieurs toitures arrachées par une violente pluie, les habitants appellent à l’aide

Gabon : 1 756 fonctionnaires fantômes dans le viseur du gouvernement pour 8,1 milliards d’économie

Le siège de l’audiovisuel public gabonais a frôlé le drame humain ce vendredi 6 mars. La Maison Georges Rawiri, centre névralgique de Gabon 1ère, Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon, a été plongée dans un black-out total pendant près de 24 heures. Cette paralysie, consécutive à un délestage de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) opéré sans avertissement préalable, a exposé le sommet de la hiérarchie de l’entreprise à un péril physique et psychologique immédiat.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Alors que les équipes techniques tentaient de basculer sur les systèmes de secours depuis la veille, une panne d’ascenseur a piégé simultanément les deux plus hauts responsables de l’institution. Le directeur général du groupe, Jean-Robert Moutchinga Boulingui, et la directrice des affaires financières se trouvaient ensemble dans la même cabine au moment de la coupure. Dans un environnement clos, privé de lumière et d’aération, ils ont vécu 30 minutes d’angoisse absolue avant d’être secourus.

Une évacuation médicale après trente minutes d’angoisse

L’incident a rapidement pris une tournure médicale. Si le directeur général a pu regagner ses bureaux après sa libération, sa collaboratrice a été victime d’une violente crise de panique. L’exiguïté de la cabine, combinée à l’incertitude sur la durée de l’enfermement, a nécessité son évacuation d’urgence vers une structure hospitalière de Libreville. Ce huis clos traumatisant illustre la vulnérabilité des agents publics, même au cœur d’un bâtiment classé comme infrastructure stratégique de l’État.

La victime tombant dans les pommes avant son évacuation

Sur le plan opérationnel, cet énième délestage a mis en lumière l’essoufflement du matériel de relais de la chaine. Le groupe électrogène de la Maison Rawiri a été sollicité au-delà de ses capacités habituelles, fonctionnant pendant plus de 15 heures avant de succomber à son tour à des défaillances mécaniques. Cette réaction en chaîne a forcé une grande partie du personnel au chômage technique, faute de pouvoir assurer la production et la diffusion des programmes dans des conditions de sécurité acceptables.

Le silence de la SEEG face aux risques humains

Dans les couloirs du palais de l’information, l’amertume est palpable. Une journaliste résume l’impuissance générale : « On a tout apprêté… mais malheureusement le courant n’est toujours pas revenu ». L’absence d’explications officielles de la part de la SEEG concernant ce délestage prolongé choque autant qu’elle inquiète. Ce silence administratif cache mal une réalité brutale : la sécurité des personnes et la continuité du service public de l’information sont désormais à la merci de réseaux électriques instables.

Au-delà de la simple panne technique, cet épisode relance le débat sur la maintenance préventive des ascenseurs et la fiabilité des alimentations sans coupure pour les services d’urgence. Le rétablissement du courant ne suffira pas à effacer le traumatisme d’une direction qui a vu sa sécurité compromise en plein cœur de la capitale.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-

À lire absolument

Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article