Rentrée scolaire au Gabon : Une reprise timide sous le regard partagé des parents

La cloche de la rentrée scolaire 2025-2026 a résonné hier au Gabon, marquant la fin des vacances et le retour des élèves sur les bancs de l’école. Dans la capitale, les établissements scolaires ont rouvert leurs portes ce lundi, mêlant inscriptions, réinscriptions et premiers cours. Une atmosphère encore hésitante, où l’organisation administrative prenait parfois le pas sur les activités pédagogiques.

Au C.E.S Damas, au lycée Raymond Bouka ou encore dans plusieurs écoles primaires, la journée s’est surtout traduite par des prises de contact. « Je suis en sixième cette année, ça va très bien se passer », a confié Ange Parker, élève enthousiaste, malgré l’absence d’un emploi du temps encore stabilisé. Pour beaucoup d’établissements, cette première journée fut une phase d’ajustement.

Le cas particulier du lycée technique

Au lycée technique, la rentrée s’effectue par étapes. Les classes de terminale ont ouvert le bal, tandis que les premières suivront la semaine prochaine et les secondes à la fin du mois. « Cette organisation progressive tient à la diversité de nos cycles : industriel, tertiaire et professionnel », a expliqué à Info241 un responsable. Une méthode qui permet de mieux gérer le flux des élèves.

Des parents consultant les noms de leur enfant

Du côté des parents, la satisfaction se mêle aux contraintes administratives. Certains saluent des établissements mieux préparés qu’auparavant. « J’ai pris les dispositions dès la semaine dernière pour régler les frais de scolarité de mes enfants, du primaire au lycée », témoigne une mère, soulagée que la reprise se déroule sans encombre.

Des lenteurs administratives persistantes

D’autres expriment toutefois leur frustration. L’exigence d’actes de naissance légalisés et de documents spécifiques a engendré de longues files d’attente à la mairie. « Depuis ce matin, je n’ai pas pu finaliser l’inscription de mon fils à cause de la forte affluence et du manque de timbres », confie un parent, déplorant ces lourdeurs qui freinent le processus.

D’autres procédant à l’inscription de leur enfant

Les Associations des parents d’élèves (APE) ont également joué leur rôle. En apportant leur soutien logistique et financier, elles tentent d’alléger la charge des établissements. « Nous sommes partenaires de l’école, nous devons contribuer, même modestement, pour le bien-être des enfants », a rappelé un représentant.

Le plaisir des retrouvailles

Malgré ces difficultés, beaucoup d’élèves ont pu retrouver leurs camarades et leurs professeurs, redonnant vie aux salles de classe. Si l’effectif reste encore partiel, l’essentiel est lancé : la rentrée est effective. « Aujourd’hui, nous sommes contents que les enfants reprennent le chemin de l’école », souligne un parent visiblement soulagé.

Dans l’ensemble du pays, cette rentrée s’est déroulée de manière timide, mais elle a donné le ton. Entre enthousiasme des élèves, espoirs des parents et contraintes administratives, l’année scolaire débute dans un climat contrasté, où l’attente d’une meilleure organisation reste au cœur des préoccupations.