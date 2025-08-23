Buscador
Libreville, le
samedi 23 août 2025
    Rentrée académique

    Université Omar Bongo : Nouvelles formations et inscription dématérialisée pour la rentrée 2026

    Publié le 23 août 2025 à 18h38min
    Education
    Université Omar Bongo : Nouvelles formations et inscription dématérialisée pour la rentrée 2026
    Université Omar Bongo : Nouvelles formations et inscription dématérialisée pour la rentrée 2026 © 2025 D.R./Info241
    Alors qu’approche la rentrée académique 2025-2026, l’Université Omar Bongo (UOB) a dévoilé les grandes lignes de son dispositif soumis à une pré-inscription en ligne ainsi qu’une série de nouvelles formations. La plus veille université du Gabon qui se veut à la fois modernisée et plus proche des réalités socio-professionnelles, entend répondre aux attentes des étudiants, anciens comme nouveaux, désireux de poursuivre ou de réorienter leur parcours.

    Le secrétaire général de l’UOB, Steeve Robert Renombo, a précisé que les inscriptions se feront exclusivement en ligne via la plateforme univuob.org. La procédure, ouverte du 14 juillet au 6 septembre, repose sur quatre étapes : création d’un compte, connexion et accès à l’interface, préinscription, puis impression de l’attestation correspondante. Les inscriptions physiques, elles, débuteront le 10 septembre.

     De nouvelles filières en droit et psychologie

    Au-delà de ce dispositif numérique, l’UOB enrichit son catalogue pédagogique avec de nouvelles filières. Le département de Droit ouvre une licence professionnelle dans les métiers de l’immobilier, tandis que celui de Psychologie proposera deux formations inédites : une licence professionnelle en Conseil et orientation en emplois et une licence en Risque professionnel, maladies professionnelles et ergonomie.

    Étapes clés Dates Détails
    Préadmission en ligne 14 juillet – 6 septembre Via www.univuob.ga (création de compte, connexion, préinscription, impression de l’attestation)
    Inscriptions physiques Dès le 10 septembre Dépôt des dossiers validés à l’UOB

    L’innovation s’étend également aux sciences. Le département des Sciences géographiques et environnementales lancera un master en Santé et Environnement. De son côté, la Faculté des Sciences met en place deux licences professionnelles axées sur les métiers techniques : l’une en mécanique automobile, l’autre en agronomie et agroforesterie.

     Langues et patrimoine à l’honneur

    Les langues et le patrimoine constituent un autre axe fort de cette rentrée. L’Institut des langues et du patrimoine ouvre un master en Langues et Cultures étrangères, un master en Langues étrangères appliquées, ainsi qu’un master en Langues nationales et du Patrimoine. Ces formations visent à valoriser la diversité culturelle et linguistique tout en renforçant l’ouverture internationale de l’UOB.

    Département / Institut Formations
    Droit Licence professionnelle en Métiers de l’immobilier
    Psychologie Licence professionnelle en Conseil et orientation en emplois ; Licence en Risque professionnel, maladies professionnelles et ergonomie
    Sciences géographiques et environnementales Master en Santé et Environnement
    Faculté des Sciences Licence professionnelle en Mécanique automobile ; Licence professionnelle en Agronomie et agroforesterie
    Institut des langues et du patrimoine Master en Langues et Cultures étrangères ; Master en Langues étrangères appliquées ; Master en Langues nationales et du Patrimoine
    Formation continue Certificats en Qualité de vie au travail ; Système d’orientation géographique ; Économie de l’environnement et gestion des ressources naturelles ; Économie fintech et financières digitales ; Droit pénal et Procédures

    Dans le champ de la formation continue, plusieurs certifications viennent compléter l’offre existante. Les étudiants et professionnels pourront désormais accéder à des modules spécialisés en Qualité de vie au travail, en Système d’orientation géographique, en Économie de l’environnement et gestion des ressources naturelles, en Économie fintech et financières digitales, ainsi qu’en Droit pénal et Procédures.

     Un rôle stratégique pour l’enseignement supérieur

    Par cette dynamique, l’Université Omar Bongo ambitionne de renforcer son rôle d’acteur majeur de l’enseignement supérieur au Gabon. En multipliant les passerelles entre les filières académiques et les besoins du marché du travail, l’institution entend préparer une génération d’étudiants mieux armés face aux défis économiques et sociaux du pays.

