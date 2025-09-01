Gabon : Une jeune mère de 19 ans étouffe son bébé d’un an, le jette à l’eau avant de prendre la fuite

Alors que tout le Gabon avait la tête à la célébration du 2e anniversaire du « coup de libération » du pays du joug de la famille Bongo, à Moanda (Haut-Ogooué), c’est à un infanticide que s’est soldée cette commémoration. Une compatriote de 19 ans, Patience Boundama, a en effet franchi le rubicon en étouffant à l’aide d’une taie d’oreiller son nourrisson d’un an avant de le jeter dans l’eau et de prendre la fuite. Une fuite de courte durée puisqu’elle sera rattrapée quelques heures plus tard ce dimanche, grâce à un appel à témoins des autorités judiciaires locales.

Le geste de Patience Boundama reste incompréhensible pour de nombreux riverains de la ville minière de Moanda. Selon plusieurs sources, les faits tragiques ont eu lieu la nuit du 30 août, vers 23h30, en pleine fête de la libération. La jeune femme aurait étouffé son nourrisson à l’aide d’une taie d’oreiller. Après le drame, elle aurait tenté de dissimuler le corps de l’enfant dans une mare d’eau située à proximité de son domicile. Le décès a été confirmé par le médecin légiste de l’hôpital de Moanda.

La principale suspecte de cette affaire dans les bras de la justice

À la suite de son geste présumé, Patience Boundama a pris la fuite. Recherchée activement par les forces de défense et de sécurité (FDS), elle a été interpellée après une courte cavale le 31 août par les limiers de la police judiciaire. D’après nos confrères de l’Union, elle se cachait chez un ami qui ignorait tout du crime qu’elle avait commis préalablement. Ce, pour échapper aux forces de l’ordre. Avant d’être finalement appréhendée par la brigade de gendarmerie de Moanda.

Pour l’heure, l’on ignore encore tout des motivations de la jeune mère. L’enquête ouverte depuis samedi par le parquet de Franceville devrait pouvoir lever le voile sur cet énième infanticide qui secoue la province du Haut-Ogooué. Un autre cas commis par une ressortissante congolaise a en effet été signalé dans la capitale provinciale Franceville, laissant là encore sans voix. Les prochaines heures devraient être déterminantes pour connaître les mobiles et le fin mot de ces crimes commis par des femmes contre leur propre enfant.