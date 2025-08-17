Nigeria : Arrestation de deux chefs djihadistes, affiliés à Al-Qaïda

Le gouvernement fédéral nigérian a annoncé ce samedi l’arrestation de deux hauts dirigeants de Jama’atu Ansarul Muslimina fi-Biladis Sudan (Ansaru), groupe affilié à Al-Qaïda. L’opération, menée entre mai et juillet 2025 par les services de renseignement et les forces de sécurité, a permis de capturer Mahmud Muhammad Usman, alias Abu Bara’a, considéré comme l’« émir » d’Ansaru, ainsi que son adjoint, Mahmud al-Nigeri, dit Mallam Mamuda.

Selon le conseiller national à la sécurité, Nuhu Ribadu, Abu Bara coordonnait des cellules dormantes et organisait des enlèvements de personnalités pour financer le terrorisme, tandis que son bras droit dirigeait la cellule dite Mahmudawa près du parc national de Kainji, après avoir reçu une formation militaire en Libye entre 2013 et 2015. Les deux hommes, inscrits sur les listes de personnes les plus recherchées au Nigeria et à l’international, sont soupçonnés d’avoir participé à plusieurs attaques majeures, dont l’évasion de la prison de Kuje en 2022 et l’enlèvement de l’ingénieur français Francis Collomp en 2013.

Ribadu a indiqué que cette opération avait démantelé le commandement central d’Ansaru et représentait une avancée majeure dans la lutte antiterroriste au Nigeria. Des preuves matérielles et numériques saisies lors de l’intervention sont en cours d’analyse afin de traquer les réseaux restants. Il a enfin appelé la population à rester vigilante et à coopérer avec les autorités.