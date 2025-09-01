Législatives et locales 2025 : Une nouvelle période exceptionnelle d’inscription sur la liste électorale

Après une opération de révision de la liste électorale qui s’est déroulée du 14 juillet au 12 août, le gouvernement gabonais lance une nouvelle période exceptionnelle de 10 jours à partir de ce lundi 1er septembre. Le ministère de l’Intérieur précise que la période de réclamation liée à la première campagne d’enrôlement se déroulera du 6 au 9 septembre.

Locales et législatives : dernier appel pour s’inscrire

Alors que les scrutins approchent à grands pas, les autorités gabonaises ont décidé d’ouvrir une période exceptionnelle d’inscription du 1er au 10 septembre. Encadrée par la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025, cette mesure vise à permettre aux citoyens de vérifier leur éligibilité et de garantir leur participation.

Le communiqué officiel

Lors de la présidentielle du 12 avril, la liste électorale comptait 916 665 inscrits pour 642 632 votants. Si les résultats de la révision de juillet-août ne sont pas encore connus, le ministère de l’Intérieur souhaite probablement revoir ces chiffres à la hausse. Cette période exceptionnelle pourrait modifier ces statistiques.

Réclamations : quatre jours pour corriger les erreurs

Pendant cette période de 10 jours, les absents sur les listes électorales pourront s’inscrire et ceux déjà inscrits pourront modifier leur lieu de vote. Les citoyens lésés lors de la précédente révision auront quatre jours, du samedi 6 au mardi 9 septembre, pour déposer leurs réclamations auprès des commissions électorales sur le territoire et à l’étranger.

La mesure s’adresse principalement aux primo-électeurs, mais certaines catégories sont également concernées : les citoyens frappés d’une décision de justice d’inscription ou de radiation, les agents publics mutés ou admis à la retraite et leurs ayants droit, ainsi que les électeurs ayant changé de lieu de résidence.

Les personnes confrontées à un cas de force majeure ou dont le nom ne figure pas définitivement sur la liste malgré une inscription préalable sont aussi éligibles. Le ministère rappelle que cette opération n’est pas une nouvelle campagne générale d’enrôlement, mais une mesure ciblée pour garantir l’exactitude et la fiabilité du fichier électoral.