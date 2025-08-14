Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 14 août 2025
  • 804
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Trois jours fériés pour l’Assomption et l’indépendance du pays

    Publié le 14 août 2025 à 08h37min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-trois-jours-feries-pour-l-assomption-et-l-independance-du,2512
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    Coupes africaines : Mangasport et FC 105 déjà fixés sur leurs adversaires continentaux

    Le Gabon à l’exposition universelle d’Osaka : vitrine internationale d’un engagement vert

    Transfert : L’attaquant gabonais Aubameyang signe son grand retour à Marseille jusqu’en 2027

    En exil médical à l’étranger, Ali Bongo défie Blaise Louembé et revendique être à la tête du PDG !

    International
    Gabon : Trois jours fériés pour l’Assomption et l’indépendance du pays
    Gabon : Trois jours fériés pour l’Assomption et l’indépendance du pays © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Selon un communiqué du ministère du Travail et de l’Emploi consulté par notre rédaction, les journées du lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 août prochains seront fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision est motivée par la célébration conjointe de la fête de l’Assomption et du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon.

    Ces jours de repos s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, modifié par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, fixant les jours fériés en République gabonaise. Les festivités devraient mêler cérémonies religieuses et événements officiels, tout en offrant aux travailleurs un long week-end de repos.

    L’annonce vise à informer employeurs et salariés afin d’assurer le respect du caractère payé de ces journées, conformément à la législation. Elle met également en avant la volonté des autorités de renforcer la cohésion sociale à travers la valorisation des dates marquantes du calendrier national.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève