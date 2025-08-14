Gabon : Trois jours fériés pour l’Assomption et l’indépendance du pays

Selon un communiqué du ministère du Travail et de l’Emploi consulté par notre rédaction, les journées du lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 août prochains seront fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision est motivée par la célébration conjointe de la fête de l’Assomption et du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Gabon.

Ces jours de repos s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, modifié par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, fixant les jours fériés en République gabonaise. Les festivités devraient mêler cérémonies religieuses et événements officiels, tout en offrant aux travailleurs un long week-end de repos.

L’annonce vise à informer employeurs et salariés afin d’assurer le respect du caractère payé de ces journées, conformément à la législation. Elle met également en avant la volonté des autorités de renforcer la cohésion sociale à travers la valorisation des dates marquantes du calendrier national.