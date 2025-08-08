Somalie : plus de 22 000 déplacés après de violents combats dans le centre du pays

Plus de 22 800 personnes, dont plus de 11 000 enfants, ont fui le district de Mahaas, dans le centre de la Somalie, à la suite d’une escalade des affrontements survenue le 27 juillet, a alerté ce vendredi l’ONG Save the Children. Les combats, impliquant milices locales, forces gouvernementales et groupes armés, ont privé des milliers d’habitants de services essentiels, aggravant l’insécurité alimentaire et les conditions de vie.

Les déplacés, souvent hébergés dans des villages voisins ou contraints de vivre à l’air libre, n’ont plus accès à l’eau potable, aux marchés et aux soins. Vingt-et-une structures de santé soutenues par l’ONG, dont un centre traitant la malnutrition aiguë sévère, ont dû fermer après la fuite du personnel médical. Plus de 150 enfants en traitement ont été contraints de fuir avec leurs familles.

Save the Children s’inquiète également du recrutement forcé de jeunes garçons par les belligérants. Cette crise humanitaire frappe une région déjà durement touchée par la sécheresse et la fermeture, plus tôt cette année, de 32 autres centres médicaux faute de financements. Selon des sources locales, environ 100 000 personnes ont été déplacées en deux mois dans le centre et le sud du pays.