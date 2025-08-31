Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mardi 2 septembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Travaux

    Libreville : 70 MW retirés du réseau électrique et des perturbations à prévoir jusqu’au 15 septembre

    Publié le 31 août 2025 à 13h09min MàJ : 31 août 2025 à 13h12min - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Politique
    Libreville : 70 MW retirés du réseau électrique et des perturbations à prévoir jusqu’au 15 septembre
    Libreville : 70 MW retirés du réseau électrique et des perturbations à prévoir jusqu’au 15 septembre © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/seeg-70-mw-retires-du-reseau-electrique-de-libreville-et-des,10825
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10825

    Plus de sujets

    Gabon : Les députés de la transition font leur dernière rentrée avant de tirer leur révérence

    Législatives et locales 2025 : Une nouvelle période exceptionnelle d’inscription sur la liste électorale

    Elections 2025 : Des partis proches du pouvoir voient rouge et exigent une CNOCER indépendante

    Gabon : Les députés de retour ce lundi pour une session express de 27 jours avant les législatives

    Fête de la Libération II : Le président gabonais sonne l’ère de la réelle souveraineté économique

    La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé ce samedi, dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, l’arrêt temporaire des quatre groupes de la centrale flottante KarPowerShip (KPS) ancrée au large de Libreville. L’opération, prévue pour ce 31 août, entraînera le retrait de 70 mégawatts (MW) du Réseau Interconnecté du Grand Libreville.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Ces travaux visent à préparer le raccordement d’une nouvelle unité de production d’une capacité renforcée de 150 MW, dont la mise en service est attendue pour le 15 septembre. Selon la SEEG, cette modernisation doit améliorer durablement l’approvisionnement en électricité de la capitale et de ses environs.

    Le communiqué de la SEEG

    En attendant, l’opérateur assure que l’ensemble des moyens de production hydraulique et thermique disponibles sera mobilisé pour limiter l’impact de cette déconnexion sur les usagers. Néanmoins, la société prévient que des contraintes techniques du réseau pourraient engendrer un déficit de puissance et des perturbations ponctuelles, notamment entre 19 h et 23 h, périodes de forte consommation.

    La SEEG rappelle que cette intervention s’inscrit dans son plan de renforcement des capacités de production pour répondre à la croissance de la demande énergétique. Elle assure rester pleinement mobilisée pour garantir la continuité du service « dans les meilleures conditions possibles ». Enfin, la société appelle ses abonnés à la compréhension et à une consommation responsable durant la période des travaux. Elle souligne que la réussite de cette opération dépend aussi du civisme énergétique de chacun.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article