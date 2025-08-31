Libreville : 70 MW retirés du réseau électrique et des perturbations à prévoir jusqu’au 15 septembre

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé ce samedi, dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, l’arrêt temporaire des quatre groupes de la centrale flottante KarPowerShip (KPS) ancrée au large de Libreville. L’opération, prévue pour ce 31 août, entraînera le retrait de 70 mégawatts (MW) du Réseau Interconnecté du Grand Libreville.

Ces travaux visent à préparer le raccordement d’une nouvelle unité de production d’une capacité renforcée de 150 MW, dont la mise en service est attendue pour le 15 septembre. Selon la SEEG, cette modernisation doit améliorer durablement l’approvisionnement en électricité de la capitale et de ses environs.

Le communiqué de la SEEG

En attendant, l’opérateur assure que l’ensemble des moyens de production hydraulique et thermique disponibles sera mobilisé pour limiter l’impact de cette déconnexion sur les usagers. Néanmoins, la société prévient que des contraintes techniques du réseau pourraient engendrer un déficit de puissance et des perturbations ponctuelles, notamment entre 19 h et 23 h, périodes de forte consommation.

La SEEG rappelle que cette intervention s’inscrit dans son plan de renforcement des capacités de production pour répondre à la croissance de la demande énergétique. Elle assure rester pleinement mobilisée pour garantir la continuité du service « dans les meilleures conditions possibles ». Enfin, la société appelle ses abonnés à la compréhension et à une consommation responsable durant la période des travaux. Elle souligne que la réussite de cette opération dépend aussi du civisme énergétique de chacun.