Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mardi 2 septembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Travaux

    Setrag engagée sur le front de la modernisation des ponts ferroviaires du Transgabonais

    Publié le 2 septembre 2025 à 08h00min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : BBO
    Economie
    Setrag engagée sur le front de la modernisation des ponts ferroviaires du Transgabonais
    Setrag engagée sur le front de la modernisation des ponts ferroviaires du Transgabonais © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/setrag-engagee-sur-le-front-de-la-modernisation-des-ponts,10831
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10831

    Plus de sujets

    Port-Gentil : Lancement de la 2e édition de la Foire prix bas pour booster les produits locaux

    Gabon : Le gouvernement promet de nouvelles routes et 3 000 km de voies bitumées d’ici 2032 !

    Coupure d’électricité sur l’axe Kango-Lambaréné après un accident impliquant un camion

    Transgabonais : ARTF et SETRAG en campagne de sensibilisation pour réduire les accidents

    Un gabonais de 27 ans écroué après avoir ouvert au tonfa le crane d’un jeune qui injuriait ses proches

    La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) a lancé ce vendredi 29 août, une vaste opération de renouvellement des ouvrages d’art ferroviaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de modernisation du réseau, piloté par l’État gabonais. Premier chantier : le pont Assango, situé près de la gare d’Andem (PK56), qui marque le coup d’envoi d’une série d’interventions prévues entre Owendo et Franceville.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Dès l’aube, les équipes de Setrag ont pris position sous la direction d’Arnaud Mamboundou, chef de chantier spécialisé dans les travaux en hauteur, et de Franck Junior Boulengui Dianga, responsable des interventions sur les ouvrages d’art. Tous deux ont rappelé les consignes de sécurité avant d’entamer les travaux sur le plancher ferroviaire. « Le travail d’aujourd’hui consiste en un renouvellement approfondi du plancher ferroviaire, c’est-à-dire au remplacement complet des traverses et des rails  », a expliqué M. Mamboundou.

    Une transition vers des rails plus performants

    Le chantier prévoit le remplacement des anciennes traverses en bois de type 60 par des modèles neufs, puis la pose de rails U60, plus robustes que les U50 utilisés jusque-là. « Cette transition implique une révision complète de l’infrastructure, depuis les attaches jusqu’aux appuis, afin d’assurer la résistance et la sécurité de l’ensemble  », précise M. Boulengui Dianga.

    Une question revient souvent : pourquoi maintenir des traverses en bois alors que le béton s’impose ailleurs ? Selon Franck Junior Boulengui Dianga, la souplesse offerte par le bois reste essentielle sur les ouvrages d’art. Et d’ajouter : « Les ponts reposent sur un vide. Le bois absorbe mieux les vibrations et facilite les opérations de maintenance. Sa durée de vie, d’environ dix ans, est suffisante en attendant une modernisation plus poussée  ».

    Cinq ouvrages ciblés en priorité

    Le pont Assango n’est que le premier d’une série de cinq structures identifiées comme prioritaires entre Assango et Ntoum. « Après ce site, nous interviendrons sur quatre autres ponts. La durée des travaux dépendra des contraintes propres à chaque chantier », souligne le chef de chantier. La méthode retenue repose sur une évaluation progressive, chantier par chantier, afin d’adapter le calendrier global.

    Au-delà des aspects techniques, ces travaux s’inscrivent dans la volonté de l’État de moderniser le transport ferroviaire. Le Transgabonais constitue un pilier stratégique de l’économie nationale, assurant le transport de minerais, de bois, de produits industriels, mais aussi de milliers de passagers chaque semaine. « Ce renouvellement garantit la sécurité des convois, la fiabilité du trafic et la sérénité des usagers », insiste M. Boulengui Dianga.

    Formation et sécurité renforcées

    Pour mener à bien ce programme, Setrag a renforcé la formation de ses agents, notamment sur la sécurité en hauteur et la manipulation des nouveaux matériaux. « Travailler sur un ouvrage d’art demande rigueur, expérience et préparation constante. Nos équipes sont prêtes », assure Arnaud Mamboundou.

    Ce chantier, à la fois symbolique et stratégique, traduit la volonté du Gabon d’offrir un réseau ferroviaire moderne, sûr et durable. Dans les semaines à venir, les interventions vont s’étendre à d’autres ouvrages sensibles du tracé. Usagers et partenaires économiques peuvent déjà entrevoir les bénéfices d’un Transgabonais renouvelé, plus fiable et plus adapté aux exigences du transport moderne.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article