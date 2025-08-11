Buscador
jeudi 14 août 2025
    Gabon : 19 magistrats traduits devant le conseil de discipline pour fautes graves et corruption

    Publié le 11 août 2025 à 08h52min MàJ : //
    Société
    Gabon : 19 magistrats traduits devant le conseil de discipline pour fautes graves et corruption
    La secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du Gabon, Paulette Ayo Mba Akolly, a ouvert ce jeudi 7 août à Libreville les travaux du conseil de discipline consacrés à l’examen de 19 dossiers de fautes professionnelles impliquant des magistrats, a rapporté dimanche l’AGP citant une source judiciaire.

    Ces hauts responsables de l’appareil judiciaire sont accusés de corruption, d’abus de pouvoir et d’extorsion de fonds, des pratiques en violation flagrante de l’éthique et de la déontologie de la magistrature. Les sanctions seront annoncées lors du prochain CSM, présidé par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, également président du CSM.

    Mme Ayo Mba Akolly a précisé que cette procédure disciplinaire vise à éliminer les comportements déviants et à réaffirmer l’intégrité de la justice gabonaise. Le secrétariat permanent du CSM assure la préparation des dossiers et la coordination avec les services de la Chancellerie, sous l’autorité du ministre de la Justice.

