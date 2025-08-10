Buscador
Libreville, le
dimanche 10 août 2025
    100 jours d'Oligui Nguema : le gouvernement gabonais en séminaire d'évaluation de 48 heures

    Publié le 10 août 2025 à 07h40min
    Politique
    100 jours d'Oligui Nguema : le gouvernement gabonais en séminaire d'évaluation de 48 heures
    100 jours d’Oligui Nguema : le gouvernement gabonais en séminaire d’évaluation de 48 heures © 2025 D.R./Info241

    Le gouvernement gabonais se réunit à Libreville dès ce dimanche 10 août pour un séminaire de 48 heures, sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin d’évaluer les 100 premiers jours d’action de l’équipe en place, a annoncé le secrétariat général du gouvernement. L’événement marque une étape clé dans le suivi du programme présidentiel, trois mois après la mise en place du nouvel exécutif.

    Ces assises, qui se poursuivront jusqu’à lundi, visent à dresser un bilan précis des actions menées depuis l’installation du gouvernement et à identifier les mesures prioritaires pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action 2025-2032. Ce dispositif stratégique doit guider le développement national sur la durée du mandat présidentiel, avec un accent particulier sur les résultats concrets à court et moyen terme.

    Autour du président de la République, les membres du gouvernement, les hauts responsables de l’administration publique ainsi que les partenaires techniques et institutionnels passeront en revue les réussites, les insuffisances et les défis à relever. L’objectif affiché est de renforcer la cohérence intersectorielle et d’optimiser l’efficacité de l’action publique dans la réalisation des engagements pris devant les Gabonais.

