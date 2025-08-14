Buscador
Libreville, le
jeudi 14 août 2025
    Entrée en 6e

    Orientation en 6e : les élèves du Gabon fixés sur leur futur établissement secondaire ce 18 août

    Publié le 14 août 2025 à 11h56min MàJ : il y a 50 minutes - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Société
    Orientation en 6e : les élèves du Gabon fixés sur leur futur établissement secondaire ce 18 août
    Orientation en 6e : les élèves du Gabon fixés sur leur futur établissement secondaire ce 18 août © 2025 D.R./Info241
    Alors que la rentrée des classes pour l’année scolaire 2025-2026 se profile à l’horizon au Gabon pour le 1er septembre, il ne manquait plus que le sort réservé aux élèves qui débuteront le secondaire. Ce mercredi 13 août, le Secrétariat permanent du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP) a communiqué sur les résultats de l’orientation en 6e des admis au CEP, qui seront disponibles ce lundi 18 août.

    Deux mois jour pour jour après les délibérations du Certificat d’études primaires (CEP) le 18 juin dernier, les 50 035 candidats déclarés admis, dont ceux en classe de 5e année, seront fixés sur leur orientation en 6e pour la prochaine rentrée, dans moins de deux semaines. Les résultats seront rendus publics le lundi 18 août 2025 via l’application numérique eformation.net.

    Le communiqué du SOSUP

    Selon le communiqué du SOSUP, pour consulter les résultats, les parents et candidats devront saisir leur numéro de candidat et leur date de naissance sur la plateforme. Le SOSUP précise qu’une période de recours de cinq jours sera ouverte à compter de la publication des résultats, du 18 au 22 août, afin de permettre aux familles de signaler d’éventuelles erreurs.

    Pour rappel, après les épreuves sportives d’avril, les épreuves écrites du CEP ont eu lieu le 5 juin dernier. Sur 50 694 candidats présents à l’examen, 50 035 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 98,70 %. Bien que l’orientation en 6e ne concernera pas la totalité des admis, certains étant candidats libres, les élèves de 5e année du primaire connaîtront enfin quant à eux l’établissement où ils feront leurs premiers pas au secondaire.

    @info241.com
