Seychelles vs Gabon : Les Panthères à Port-Louis sans 4 joueurs clés dont Aubameyang et Babicka

Une importante délégation des Panthères du Gabon est arrivée ce lundi 1ᵉʳ septembre à Port-Louis, capitale de l’Île Maurice, en prévision de leur rencontre face aux Seychelles ce mercredi, comptant pour la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026. Dix-sept joueurs et une partie du staff technique, résidant en France, ont quitté Paris-Le Bourget dimanche soir à bord d’un vol affrété par le gouvernement gabonais. Une rencontre sans plusieurs joueurs clés comme Pierre-Emerick Aubameyang, Shavy Babucka et Nzé Samake blessés et réservés pour le choc de la semaine prochaine contre la Côte d’Ivoire.

Parmi les premiers à fouler le sol mauricien figuraient les frères Anthony et Jérémy Oyono, le capitaine Bruno Ecuele Manga, Guelor Kanga, Anse Ngoubi Demba et Bryan Meyo, rapporte L’Union. D’autres joueurs, arrivés en vol régulier, vont rejoindre ce mardi le reste de la délégation, notamment ceux qui avaient devancé l’équipe technique dès le week-end dernier.

Deux forfaits confirmés et des absences médicales

La Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a confirmé vendredi dernier l’absence de Jim Allevinah pour ce déplacement. L’attaquant international souffre d’un syndrome des loges aux mollets qui le rend de plus en plus inconstant. Un examen médical spécialisé est prévu ce mardi pour déterminer s’il devra subir une opération, ce qui explique son indisponibilité face aux Seychelles.

L’arrivée des joueurs

Autre coup dur pour le sélectionneur Thierry Mouyouma : le défenseur central Alex Moucketou est également forfait. Contrairement à Allevinah, son indisponibilité est prolongée et il manquera non seulement la rencontre contre les Seychelles prévue au National Sports Complex Pitch 1 de Saint-Pierre, mais aussi le match aller face à la Côte d’Ivoire prévu le 9 septembre en terres gabonaises.

Des cadres encore attendus

Certains éléments clés manquent encore à l’appel. Pierre-Emerick Aubameyang a ressenti une douleur spontanée au genou gauche lors d’un match de Ligue 1 contre Lyon. Le staff médical de l’OM a mis en place un protocole thérapeutique qui lui permettra de jouer la prochaine échéance contre la Côte d’Ivoire.

Le staff technique

Shavy Babicka, attaquant de l’Étoile rouge de Belgrade, présente un point d’appel douloureux sur le muscle fessier. Le protocole médical de son club le rend indisponible pour le match contre les Seychelles afin de mieux le préparer pour le rendez-vous face aux Éléphants. Nze Samake, après son match de championnat avec son club, n’a pas pu trouver de solution pour rallier l’Île Maurice à temps. Il rejoindra la tanière directement à Franceville.

Mario Lemina, Denis Bouanga et Teddy Averlant Andami devraient rallier la capitale mauricienne dans les prochaines heures pour compléter l’effectif, sauf incident de dernière minute. Il faut noter que toutes ces décisions ont été prises après échanges entre les staffs médicaux des clubs et celui de la sélection nationale, qui a présenté les cas au staff technique.

Une rencontre décisive pour le leader du groupe F

Avec 15 points au compteur, le Gabon aborde ce rendez-vous en leader du groupe F et doit absolument confirmer face aux Seychelles, lanterne rouge du groupe. Une victoire ce mercredi rapprocherait les Panthères d’une qualification historique pour le Mondial 2026, en attendant le choc face aux Éléphants.

Portés par leurs récents succès, les Gabonais espèrent poursuivre leur série et maintenir la dynamique qui les place pour l’instant en position favorable dans ces éliminatoires. Le staff technique insiste sur l’importance de rester concentrés face aux Seychelles, un adversaire réputé accrocheur malgré ses faibles résultats.

Le coup d’envoi de cette 7ᵉ journée est prévu ce mercredi à 14 heures (heure du Gabon), 17 heures (heure locale). Les Panthères, bien que diminuées par ces absences notables, comptent sur la profondeur de leur banc pour faire la différence et continuer d’écrire l’histoire de cette campagne qualificative.