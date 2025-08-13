Buscador
Libreville, le
jeudi 14 août 2025
    Répressions : La France reconnaît avoir tué des milliers de camerounais entre 1945 et 1971

    Publié le 13 août 2025 à 09h05min MàJ : //
    International
    Répressions : La France reconnaît avoir tué des milliers de camerounais entre 1945 et 1971 © 2025 D.R./Info241

    Pour la première fois, la France qualifie de « guerre » son action militaire au Cameroun durant la lutte pour l’indépendance. Dans une lettre adressée le 30 juillet au président camerounais Paul Biya et rendue publique ce mardi 12 août, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de son pays dans les violences répressives menées contre les mouvements insurgés, avant et après l’indépendance camerounaise en 1960. Cette déclaration s’appuie sur les conclusions d’un rapport d’historiens présenté aux deux États en janvier.

    Ce document estime que les forces françaises ont « probablement tué des dizaines de milliers de Camerounais  » entre 1945 et 1971. Emmanuel Macron a notamment admis l’assassinat de leaders indépendantistes de l’Union des populations du Cameroun, dont Ruben Um Nyobè en 1958, ainsi que la responsabilité coloniale dans le massacre d’Ekité, qui fit au moins plusieurs dizaines de morts le 31 décembre 1956.

    Cette reconnaissance s’inscrit dans la démarche de mémoire engagée par le président français, qui a déjà assumé le rôle de la France dans le massacre de Thiaroye en 1944, dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et dans la guerre d’indépendance algérienne.

