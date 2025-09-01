Gabon : Les députés de la transition font leur dernière rentrée avant de tirer leur révérence

Après deux mois de congés, l’Assemblée nationale de la Transition du Gabon a ouvert ce lundi 1er septembre sa deuxième session parlementaire ordinaire au Palais Léon Mba de Libreville, la dernière pour les députés nommés dans le cadre de la transition. La cérémonie solennelle d’ouverture, présidée par son président François Ndongou, a réuni plusieurs hautes autorités, dont le vice-président du gouvernement, la présidente du Sénat et le président de la Cour constitutionnelle.

Dans son discours inaugural, François Ndongou a souligné que cette rentrée intervient dans un climat marqué par la préparation des élections législatives et locales prévues le 27 septembre. « C’est le moment pour le Gabon de confirmer qu’il demeure une terre de démocratie vivante, dynamique et responsable », a-t-il déclaré, rendant hommage à la maturité des électeurs lors de la présidentielle d’avril dernier.

Des précisions face aux critiques

Le président de l’Assemblée a également répondu aux accusations d’une prétendue « pré-campagne » menée par les députés durant l’intersession. « Les députés de la Transition n’étaient nullement en pré-campagne. Leur présence sur le terrain visait uniquement à rendre compte aux populations du travail accompli et à renforcer le lien entre la représentation nationale et les citoyens », a-t-il insisté.

Le président de l’Assemblée au cours de son discours

Cette nouvelle session, qui s’annonce comme l’une des plus brèves de l’histoire parlementaire, sera consacrée à deux priorités majeures : parachever le processus de Transition et examiner, dans des délais restreints, le projet de loi de finances. François Ndongou a exhorté les parlementaires à travailler avec rigueur et efficacité afin de marquer ce tournant institutionnel.

Une ouverture sur le monde

Sur le plan international, le président de l’Assemblée a rappelé la poursuite des échanges, notamment la rencontre avec le secrétaire général de l’OEACP, Moussa Saleh Batraki, au sujet de l’Accord de Samoa et de l’avenir des relations avec l’Union européenne. Un signe que la Transition entend maintenir le Gabon dans une dynamique de coopération multilatérale.

Une vue des députés

Au plan interne, François Ndongou a évoqué les avancées enregistrées ces derniers mois : régularisation progressive des agents publics, inauguration de marchés modernes, remise de logements aux familles déguerpies, et soutien accru aux acteurs de l’économie informelle. Autant de chantiers présentés comme des marqueurs de la volonté réformatrice des autorités de Transition.

Les attentes pressantes des citoyens

Enfin, le président de l’Assemblée a mis en avant les priorités exprimées par les populations : relance des fonds stratégiques pour l’économie, contrôle accru des frontières, amélioration du système hospitalier, lutte contre la vie chère et l’insécurité, ainsi que des mesures fortes pour réduire durablement le chômage des jeunes.

Le vice-président du gouvernement et le ministre de la Reforme

Clôturant son allocution, François Ndongou a lancé un appel à ses collègues : « Alors que s’ouvre aujourd’hui l’une des sessions les plus courtes de notre histoire parlementaire, je vous exhorte à redoubler d’efforts. L’histoire retiendra que vous avez servi la République avec loyauté et honneur en un moment crucial de sa destinée ».