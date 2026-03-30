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Accident

Port-Gentil : Un grave accident de la circulation fait plusieurs blessés au rond-point de Mandarove

Publié le 30 mars 2026 à 09h32min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
Société
Port-Gentil : Un grave accident de la circulation fait plusieurs blessés au rond-point de Mandarove
Port-Gentil : Un grave accident de la circulation fait plusieurs blessés au rond-point de Mandarove © 2026 D.R./Info241
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Un spectaculaire accident de la circulation s’est produit le dimanche 29 mars, aux environs de 17 heures, sur l’axe reliant Port-Gentil à Omboué, dans le département d’Étimboué. Le sinistre a eu lieu précisément au niveau du rond-point de Mandarove, impliquant un véhicule de marque Toyota Hilux, immatriculé HX 004 AA. Pour des raisons qui restent encore à déterminer avec précision, le conducteur a violemment perdu le contrôle de son engin, qui a fini sa course en se renversant sur le bas-côté de la chaussée.

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Le bilan provisoire de cette violente embardée fait état de plusieurs blessés graves parmi les occupants du véhicule. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée au moment de la survenue de ce drame. Alertés de la situation, les secours se sont rapidement déployés sur les lieux, fortement épaulés par des riverains qui n’ont pas hésité à prodiguer les premiers gestes d’assistance dans un élan de solidarité particulièrement salutaire.

Prise en charge des victimes et enquête ouverte

Les blessés ont été immédiatement pris en charge par les équipes médicales de permanence et évacués vers les structures sanitaires les plus proches de la province pour y recevoir des soins intensifs appropriés. Dans le même temps, les forces de l’ordre dépêchées sur le site ont procédé à la sécurisation stricte de la zone, afin non seulement de faciliter les opérations de sauvetage, mais aussi de réguler une circulation qui est restée fortement perturbée pendant plusieurs heures.

Une autre vue des lieux

Une enquête officielle a été ouverte par les services compétents afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes ayant conduit à cette perte de contrôle. Cependant, au-delà des conclusions attendues de ces investigations, cet énième accident relance le débat sur la problématique récurrente de l’insécurité routière sur l’axe Port-Gentil – Omboué, un tronçon devenu tristement réputé pour la fréquence et la gravité de ses accidents.

Un appel urgent à la responsabilité des usagers

Sur cet axe routier, plusieurs facteurs de risque sont en effet régulièrement pointés du doigt par les observateurs et les populations locales. L’excès de vitesse demeure l’une des causes principales, de nombreux conducteurs bafouant allègrement les limitations en vigueur et les règles élémentaires de prudence. À ces comportements accidentogènes s’ajoutent souvent la conduite en état d’ivresse, qui altère drastiquement les réflexes, ainsi que les graves défaillances techniques liées au manque d’entretien des véhicules en circulation.

Le véhicule accidenté

Face à cette situation de plus en plus préoccupante, les autorités compétentes sont vivement interpellées pour renforcer les contrôles routiers, intensifier les campagnes de sensibilisation et appliquer des sanctions strictes à l’encontre des contrevenants. La responsabilité individuelle des conducteurs reste toutefois le premier rempart contre ces drames de la route. Cet accident, bien que sans issue fatale à ce stade, rappelle avec force l’urgence d’une prise de conscience collective pour préserver des vies.

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