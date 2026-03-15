Scandale au Palais de justice de Libreville : un agent surpris en train de voler du cannabis dans les scellés

L’institution judiciaire gabonaise fait face à une situation des plus embarrassantes. Ce samedi 14 mars, au cœur même du Palais de justice de Libreville, un agent affecté à la Cour de cassation a été interpellé en possession de stupéfiants. La drogue, du cannabis, provenait directement des pièces à conviction placées sous scellés dans le cadre de procédures pénales en cours.

L’individu, identifié sous le nom de Gaël Oye Meye et employé au titre de la main-d’œuvre non permanente, a profité d’un événement officiel pour commettre son forfait. Ce jour-là, la Cour d’appel judiciaire de Libreville abritait en effet une audience solennelle consacrée à la prestation de serment de 23 agents de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), réunissant de nombreuses autorités de la République.

Une tentation déclenchée par l’odeur du chanvre

Chargé de gérer la sonorisation lors de cette cérémonie, le mis en cause aurait profité d’un moment de flottement général pour s’éclipser. Il s’est alors introduit dans un espace voisin où étaient provisoirement entreposées certaines pièces à conviction placées sous la garde de la justice. Malheureusement pour lui, son manège n’est pas passé inaperçu très longtemps.

Le palais de justice où ont eu lieu les faits

L’agent indélicat a été pris la main dans le sac par le procureur général près la Cour d’appel judiciaire en personne, épaulé par des éléments des services spéciaux. Conduit immédiatement devant les enquêteurs de la Brigade spéciale de police judiciaire, Gaël Oye Meye est rapidement passé aux aveux. Lors de son audition, il a reconnu les faits. « J’ai cédé à la tentation après avoir été attiré par l’odeur du chanvre indien », aurait-il expliqué pour sa défense, assurant que la drogue soustraite était strictement destinée à sa consommation personnelle.

Des failles dans la sécurisation des pièces à conviction

Actuellement placé en garde à vue, l’employé devrait être présenté au parquet de la République près le tribunal de 1re instance de Libreville le lundi 16 mars. Les charges qui pèsent sur lui sont lourdes. Son acte pourrait être juridiquement qualifié de soustraction de scellés judiciaires, une infraction particulièrement grave qui entache le fonctionnement de la chaîne pénale, cumulée à la détention illicite de stupéfiants.

Cette affaire rocambolesque survient dans un contexte très particulier, alors qu’une vaste opération officielle d’incinération de stupéfiants saisis doit être organisée dans les prochains jours au sein de la juridiction. Si cet incident prête à sourire par son caractère insolite, il soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant à la sécurisation des preuves. Les autorités compétentes pourraient être rapidement contraintes de revoir et de durcir les mesures de contrôle autour de ces produits sensibles pour éviter un nouveau scandale.