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Koula-Moutou : Un budget municipal en hausse de plus de 772 millions de FCFA

Publié le 18 avril 2026 à 15h35min MàJ : //
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Koula-Moutou : Un budget municipal en hausse de plus de 772 millions de FCFA
Koula-Moutou : Un budget municipal en hausse de plus de 772 millions de FCFA © 2026 D.R./Info241

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Cela s’est fait lors d’un vote massif pour acter les ambitions de développement de la capitale provinciale de l’Ogooué-Lolo. Au terme de près de 17h d’intenses travaux ce vendredi 17 avril, les conseillers municipaux de Koula-Moutou ont plébiscité leur budget primitif 2026. Équilibrée en recettes et en dépenses, cette enveloppe s’élève à 772 110 820 FCFA, marquant une nette progression par rapport aux 675 millions alloués lors de l’exercice précédent. Approuvé par 90 % des 32 élus présents, ce projet financier traduit une solide cohésion politique et une adhésion quasi unanime aux priorités de développement impulsées par l’exécutif communal.

L’issue de ce conseil

Placée sous l’égide du maire Victor Ngouassanga et supervisée par le gouverneur de la province, Jean Bosco Assingabagni, cette session budgétaire revêt un caractère particulier puisqu’elle est la toute première du genre organisée sous l’ère de la Ve République. Au-delà du strict vote budgétaire, les édiles ont également passé au peigne fin et validé une série de délibérations stratégiques. Celles-ci ciblent des actions d’urgence destinées à métamorphoser le quotidien des habitants, en mettant l’accent sur l’amélioration des infrastructures, le renforcement des services de base et l’assainissement du cadre de vie urbain.

Si l’équipe dirigeante bénéficie désormais d’une marge de manœuvre financière élargie et d’une confiance politique indéniable, le véritable défi ne fait que commencer. « C’est au pied du mur que l’on juge le maçon », souligne avec justesse l’adage populaire. Les autorités municipales sont à présent attendues de pied ferme sur le terrain par les populations de Koula-Moutou, qui espèrent voir cette manne financière se traduire rapidement par des réalisations concrètes, visibles et impactantes dans leurs quartiers.

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