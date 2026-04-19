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Port-Gentil : Les femmes journalistes outillées sur l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle

Publié le 19 avril 2026 à 17h40min MàJ : //
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Port-Gentil : Les femmes journalistes outillées sur l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle
Port-Gentil : Les femmes journalistes outillées sur l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle © 2026 D.R./Info241

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Dans le prolongement de la Journée nationale de la femme, la coordination provinciale du Réseau national des journalistes indépendants (Renaji) de l’Ogooué-Maritime a organisé, le samedi 18 avril, une session de formation dédiée à ses membres. Axée sur l’équilibre entre vie personnelle, familiale et professionnelle, cette rencontre avait pour objectifs principaux de favoriser l’épanouissement de ces professionnelles de l’information et de renforcer leur leadership au sein de la corporation.

Photo de famille

La session a été dirigée par Maëlla Sena Moubamba, spécialiste en neurosciences motivationnelles et thérapeute de couples. La formatrice a détaillé les mécanismes qui entravent souvent l’harmonie entre les différentes sphères du quotidien, tout en fournissant aux participantes des leviers d’action et des outils concrets. Elle a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de préserver son identité personnelle, rappelant que les exigences professionnelles ne devaient pas se traduire par des sacrifices excessifs au détriment du bien-être individuel.

Les responsables locaux du syndicat ont unanimement salué la tenue de ces assises. Le coordonnateur provincial du Renaji, Estranell Ovono Ndong, a indiqué que cette thématique répondait à une problématique concrète rencontrée par des femmes régulièrement accaparées par le rythme des rédactions, espérant voir ce type d’activités se pérenniser. De son côté, la secrétaire générale provinciale, Ludwine Djiembi, a encouragé les participantes à s’approprier ces enseignements pour consolider leur confiance en elles, tout en réaffirmant la place déterminante des femmes dans le progrès socio-économique.

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