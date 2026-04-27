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Élections professionnelles : 106 syndicats gabonais en lice après la centralisation des candidatures

Publié le 27 avril 2026 à 13h00min MàJ : il y a 7 heures - Temps de lecture : 25 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Élections professionnelles : 106 syndicats gabonais en lice après la centralisation des candidatures
Élections professionnelles : 106 syndicats gabonais en lice après la centralisation des candidatures © 2026 D.R./Info241
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On est désormais fixé sur les forces en présence dans les premières élections professionnelles du Gabon de ce 28 avril. La Commission nationale des élections professionnelles (CNEP) a procédé, le samedi 25 avril, à la centralisation officielle des dossiers de candidature des organisations syndicales. Réunis en séance plénière de 10h à 22h30 au siège de l’institution, sous la présidence d’Alain Jules Monangze, les membres de la commission ont minutieusement épluché l’ensemble des dossiers soumis par les partenaires sociaux. Au finish, la bataille concernera 106 syndicats repartis dans 22 ministères.

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Cette étape cruciale s’inscrit dans le strict respect du calendrier électoral réaménagé, tel que prescrit par le communiqué du 19 avril dernier. Concrètement, la commission a procédé à l’ouverture des plis scellés acheminés par vingt-cinq secrétaires généraux de ministères, ces hauts fonctionnaires agissant en qualité de dépositaires administratifs des candidatures issues de leurs secteurs respectifs.

Examen technique et listes officielles

L’objectif principal de ces travaux marathoniens en plénière visait à « s’assurer de la régularité des pièces fournies, du respect des seuils d’éligibilité et de la validité des sigles et logos déclarés ». Au terme de cet examen technique rigoureux, l’institution est désormais en mesure d’arrêter la liste officielle des syndicats habilités à concourir au sein de chaque unité administrative de l’État.

Voici la repartition de ces 106 candidatures :

Ministère Nombre de listes Sigles des syndicats en lice

Ministère de l’Éducation nationale

 

 25

FEN, FESEENA, GRALSEN, La Colombe, SAEG, SENA, SECEG, SEEPEMS, SEB, SEAEN, SIENFP, SYPEN, SRMEN, SYGE-V , SYGEEN, SYGEF, SYNEPPG, SNEEPS, SNEAAC, SYNETECPRO, SYNEPL, SYNAPE-TP, SYNAPEN, SYNPE, SOSE

Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations

 17

MSI, SAAJE, S.A.C.C, SYNAAPE, SYNADGD, SYNADGB, SYNADNA , SYNAMP, SYLICONE, SYMEGA-DGEPF, SYNMOEFD, SY.N.A.B, SYNACC, SYNAAF, SYNAT, SYNPAP, SY.N.P.A.P

Ministère de l’Enseignement supérieur

 11

FRAPES, SAPMESURES, SATOUG, SYNAUSS, SYNAATREST, SYNAAAESR, SYNAA-IST, SYNAMONPCNOU, SYNAPUGREES, SNEC, SYNAPACNOUG

Ministère de la Santé

 11

FETRAG, FORSY-PS , SASPHA, SYNAPES, SYNAMONPS, SYNAPS, SYNAPSA, SYNAPHA, SYNAPS-PGA, SUSGA, SYNAS

Ministère du Transport, de la Marine marchande, chargé de la Logistique

 5

OMEPR, SAMTAC , SYNACM, SYNADGTT, SYNASR

Ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle

 5

SYNAT, SYFOP, SAAT, SYNFEP, SYNEFOP

Ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts

 5

CONAPSAC, SY.PR.A.JE.S, SYNACA, SYNAJES , SY.NA.PEC

>

Ministère de la Communication et des Médias

 5

SYNAPOSTE, SNAPS, SYNACOP, SYNAPAP, SYPROCOM

Ministère du Commerce, des PME/PMI et de l’Entreprenariat des jeunes

 3

SNAC, SYNAMC, SYNAP-PME

Ministère du Logement, de l’Habitat et du Cadastre

 2

SYNA-HAB, SNULF

Ministère des Affaires sociales chargé de la Protection de l’enfance et de la femme

 2

SAPAS, SYNATRASS

Ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie

 

 2

SYNAPERH, SYNASEER

Ministère du Tourisme durable et de l’Artisanat

 2

SA’ART, SNAPTOUR

Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation

 2

SYNAMONI, SY.NA.MI

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural

 2

SYTRAG, SYNPA

Ministère des Mines et des Ressources géologiques

 1

SYPROMINES

Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue

 1

SYNAMIPA

Ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités

 1

SYNAFOPRA

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

 1

SAAE

Ministère des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat

 1

SYNAGREN

Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions

 1

SAMRI

Ministère de la Planification et de la Prospective

 1

SYNASS-ECONOMIE

Le procès-verbal déclinant les résultats de ces assises révèle de fortes disparités et une participation massive dans les départements sociaux. À titre d’exemple, le ministère de l’Éducation nationale enregistre le record absolu avec vingt-cinq dossiers validés, incluant des organisations historiques comme le Sena, le Saeg ou la Feseena. L’Enseignement supérieur compte de son côté onze syndicats en lice, dont le Snec, tandis que le ministère de la Santé affiche également onze candidatures, à l’instar du Synaps.

Des disparités notables et quelques exceptions

D’autres départements stratégiques affichent une vitalité syndicale particulièrement notable. Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations centralise à lui seul dix-sept dossiers validés, illustrant la forte concurrence syndicale au sein des régies financières. À l’inverse, certains départements ne comptent qu’une poignée de listes, voire une candidature unique. C’est le cas du ministère de la Fonction publique où seul le Synafopra a été retenu, ou encore des départements de la Pêche et de l’Agriculture qui n’alignent respectivement qu’une et deux organisations.

Sur le plan structurel, le document précise que l’écrasante majorité des listes validées respecte un format standardisé de dix candidats titulaires et dix candidats suppléants. La commission a toutefois acté de rares exceptions. Le Syndicat des agents de l’administration du travail (SAAT), par exemple, a soumis une liste élargie de vingt titulaires et vingt suppléants. À l’inverse, au ministère de l’Énergie, le nombre de candidats du Synaperh a été curieusement pointé comme inexistant dans les registres de la commission.

Un bureau au complet pour valider le processus

Ce document officiel d’une quinzaine de pages, qui acte la cartographie définitive des forces en présence, a été dument paraphé par l’ensemble du bureau de la CNEP. Outre le président Alain Jules Monangze, le procès-verbal porte les signatures des représentants paritaires, garantissant la transparence du processus. On y retrouve notamment les paraphes de Gina Eyama Ondo, vice-présidente représentant les employeurs, et de Patricia Ada épouse Ebougou, vice-présidente pour le collège des travailleurs.

L’engagement des différents rapporteurs généraux, tels que Tanguy Nze Obame et Marcel Mintsa Mi Essono, vient également sceller la conformité légale de ces travaux de centralisation. Avec l’adoption formelle de cette liste de 106 syndicats, les acteurs sociaux sont désormais fixés sur leur sort et peuvent affûter leurs arguments de terrain en attendant l’ouverture imminente et officielle de la campagne électorale.

Voici la liste nominative de ces 106 syndicats :

Département Ministériel Sigle Nom complet de l’organisation syndicale
Éducation Nationale FEN Fédération de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale FESEENA Fédération Syndicale des Enseignants de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale GRALSEN Groupe de Réflexion et d’Action des Leaders et Syndicats Soudes de l’Éducation Nationale et du Supérieur
Éducation Nationale Aucun (La Colombe) La Colombe
Éducation Nationale SAEG Syndicat Autonome des Enseignants du Gabon
Éducation Nationale SENA Syndicat de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SECEG Syndicat des Enseignants Contractuels de l’État Gabonais
Éducation Nationale SEEPEMS Syndicat des Enseignants de l’Éducation Nationale, de l’Instruction Civique et de la Formation Professionnelle
Éducation Nationale SEB Syndicat des Enseignants de la Base
Éducation Nationale SEAEN Syndicat des Enseignants et des Administratifs de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SIENFP Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SYPEN Syndicat des Professionnels de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SRMEN Syndicat des Réformateurs du Ministère de l’Éducation Nationale du Gabon
Éducation Nationale SYGE-V Syndicat Gabon Education V
Éducation Nationale SYGEEN Syndicat Gabonais des Employés de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SYGEF Syndicat Gabonais des Enseignants Formateurs
Éducation Nationale SYNEPPG Syndicat National de l’Enseignement Privé Protestant du Gabon
Éducation Nationale SNEEPS Syndicat National des Enseignants d’Éducation Physique et Sportive
Éducation Nationale SNEAAC Syndicat National des Enseignants et Agents de l’Alliance Chrétienne
Éducation Nationale SYNETECPRO Syndicat National des Enseignants Techniques et Professionnels
Éducation Nationale SYNEPL Syndicat National des Établissements Privés Laïcs
Éducation Nationale SYNAPE-TP Syndicat National des Personnels de l’Enseignement Technique et Professionnel
Éducation Nationale SYNAPEN Syndicat National des Personnels de l’Éducation Nationale
Éducation Nationale SYNPE Syndicat National des Psychologues de l’Éducation
Éducation Nationale SOSE Syndicat Organisé pour Sauver l’Éducation
Économie, Finances et Dette MSI Mouvement Syndical des Impôts
Économie, Finances et Dette SAAJE Syndicat des Agents de l’Agence Judiciaire de l’État
Économie, Finances et Dette S.A.C.C Syndicat des Agents de la Concurrence et de la Consommation
Économie, Finances et Dette SYNAAPE Syndicat des Agents de la Direction Général du Patrimoine de l’État
Économie, Finances et Dette SYNADGD Syndicat des Agents de la Direction Générale de la Dette
Économie, Finances et Dette SYNADGB Syndicat des Agents de la Direction Générale du Budget
Économie, Finances et Dette SYNADNA Syndicat des Agents de la Direction Nationale des Assurances
Économie, Finances et Dette SYNAMP Syndicat des Agents des Marchés Publics
Économie, Finances et Dette SYLICONE Syndicat Libre des Concepteurs de l’Économie
Économie, Finances et Dette SYMEGA-DGEPF Syndicat Model de l’Économie Gabonaise des Agents de la Direction Générale de l’Économie et de la Politique Fiscale
Économie, Finances et Dette SYNMOEFD Syndicat National de la Main-d’œuvre Non Permanente du Ministère de l’Économie...
Économie, Finances et Dette SY.N.A.B Syndicat National des Agent de l’Administration du Budget
Économie, Finances et Dette SYNACC Syndicat National des Agents de l’Administration Concurrence Consommation et de la Répression des Fraude
Économie, Finances et Dette SYNAAF Syndicat National des Agents de l’Administration Fiscale
Économie, Finances et Dette SYNAT Syndicat National des Agents du Trésor
Économie, Finances et Dette SYNPAP Syndicat National des Professionnels de l’Assurance Publique
Économie, Finances et Dette SY.N.P.A.P Syndicat National des Professionnels de l’Assurance Publique
Enseignement Supérieur FRAPES Force de Réflexion et d’Action Pour l’Enseignement Supérieur
Enseignement Supérieur SAPMESURES Syndicat des Administratifs et Personnels du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Enseignement Supérieur SATOUG Syndicat des Agents Techniques et Ouvrières des Universités Gabonaises
Enseignement Supérieur SYNAUSS Syndicat National de l’Université des Sciences de la Santé
Enseignement Supérieur SYNAATREST Syndicat National des Agents Administratifs et Techniciens de la Recherche Scientifique
Enseignement Supérieur SYNAAAESR Syndicat National des Agents d’Appui de l’Enseignement et de la Recherche
Enseignement Supérieur SYNAA-IST Syndicat National des Agents d’Appui de l’Institut Supérieur de Technologie
Enseignement Supérieur SYNAMONPCNOU Syndicat National des Agents de la Main d’œuvre Non Permanente du CNOU
Enseignement Supérieur SYNAPUGREES Syndicat National des Agents Permanents des Universités Gabonaises, de la Recherche, des Établissements d’Enseignements Supérieurs
Enseignement Supérieur SNEC Syndicat National des Enseignants et Chercheurs
Enseignement Supérieur SYNAPACNOUG Syndicat National du Personnel de l’Administration du Centre National des Œuvres Universitaires du Gabon
Santé FETRAG Fédération des Travailleurs du Gabon
Santé FORSY-PS Force Syndicale des Personnels de Santé
Santé SASPHA Syndicat des Agents de Santé Publique de l’Hygiène et d’assainissement
Santé SYNAPES Syndicat National Autonome des Personnels de Santé
Santé SYNAMONPS Syndicat National de la Main-d’œuvre Non Permanente de la Santé
Santé SYNAPS Syndicat National des Personnel de la Santé
Santé SYNAPSA Syndicat National des Personnels de Santé et Assimilés
Santé SYNAPHA Syndicat National des Personnels de Santé et du Secteur d’Hygiène Publique et d’assainissement
Santé SYNAPS-PGA Syndicat National des Personnels de Santé Publique du Gabon
Santé SUSGA Syndicat Urgence Santé du Gabon
Santé SYNAS Syndicat National des Agents de Santé
Transports et Marine Marchande OMEPR Organisation des Marins et des Employés des Ports et Rades
Transports et Marine Marchande SAMTAC Syndicat des Agents du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile
Transports et Marine Marchande SYNACM Syndicat National de l’Aviation Civile et de la Météorologie
Transports et Marine Marchande SYNADGTT Syndicat National de la Direction Générale des Transports Terrestre
Transports et Marine Marchande SYNASR Syndicat National des Agents de la Sécurité Routière
Travail et Plein Emploi SYNAT Syndical National des Agent de l’Administration du Travail
Travail et Plein Emploi SYFOP Syndicat de la Formation Professionnelle
Travail et Plein Emploi SAAT Syndicat des Agents de l’Administration du Travail
Travail et Plein Emploi SYNFEP Syndicat National de la Formation et de l’Enseignement Professionnelle
Travail et Plein Emploi SYNEFOP Syndicat National des Enseignants et des Personnels de la Formation Professionnelle
Jeunesse, Sports et Culture CONAPSAC Congrès National des Personnel du Secteur Arts et Culture
Jeunesse, Sports et Culture SY.PR.A.JE.S Syndicat des Professionnels et Assimilé de la Jeunesse et de Sport
Jeunesse, Sports et Culture SYNACA Syndicat National de la Culture et des Arts
Jeunesse, Sports et Culture SYNAJES Syndicat National de la Jeunesse et des Sports
Jeunesse, Sports et Culture SY.NA.PEC Syndicat National des Personnel du Ministère de la Culture
Communication et Médias SYNAPOSTE Syndicat National de la Poste
Communication et Médias SNAPS Syndicat National de la Poste Solidaire
Communication et Médias SYNACOP Syndicat National des Agents de la Communication Publique
Communication et Médias SYNAPAP Syndicat National des Professionnels de l’Audiovisuel Public
Communication et Médias SYPROCOM Syndicat National des Professionnels de la Communication
Commerce et PME/PMI SNAC Syndicat National des Agents du Commerce
Commerce et PME/PMI SYNAMC Syndicat National des Agents du Ministère du Commerce
Commerce et PME/PMI SYNAP-PME Syndicat National des Personnels Publics, Parapublics du Ministère des PME et Organisme sous tutelle
Logement, Habitat et Cadastre SYNA-HAB Syndicat National de l’Habitat
Logement, Habitat et Cadastre SNULF Syndicat National de l’Urbanisme du Logement et du Foncier
Affaires Sociales SAPAS Syndicat Autonome des Personnels des Affaires Sociales
Affaires Sociales SYNATRASS Syndicat National des Travailleurs du Secteur Social
Accès à l’Eau et à l’Énergie SYNAPERH Syndicat National des Professionnels de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques
Accès à l’Eau et à l’Énergie SYNASEER Syndicat National des Professionnels des Secteurs Eau, Énergie et Radioprotection
Tourisme Durable et Artisanat SA’ART Syndicat des Agents de l’Artisanat
Tourisme Durable et Artisanat SNAPTOUR Syndicat National des Agents Publics du Tourisme
Intérieur et Sécurité SYNAMONI Syndicat de la Main-d’œuvre Non Permanente
Intérieur et Sécurité SY.NA.MI Syndicat National des Agents du Ministère de l’Industrie
Agriculture et Élevage SYTRAG Syndicat des Travailleurs de l’Agriculture
Agriculture et Élevage SYNPA Syndicat National des Personnels Salariés de l’Agriculture de l’Élevage et Développement Durable
Mines et Ressources Géologiques SYPROMINES Syndicat des Professionnels de Mines
Mer et Pêche SYNAMIPA Syndicat National des Agents du Ministère en charge des Pêches et de l’Aquaculture
Fonction Publique SYNAFOPRA Syndicat National de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
Affaires Étrangères SAAE Syndicat des Agents des Affaires Étrangères
Eaux et Forêts SYNAGREN Syndicat National des Gestionnaires des Ressources Naturelles
Réforme des Institutions SAMRI Syndicat des Agents du Ministère de la Réforme des Institutions
Planification et Prospective SYNASS-ECONOMIE Syndicat National des Agents des Administrations de la Statistiques et de l’Économie

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