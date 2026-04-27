Élections professionnelles : 106 syndicats gabonais en lice après la centralisation des candidatures

On est désormais fixé sur les forces en présence dans les premières élections professionnelles du Gabon de ce 28 avril. La Commission nationale des élections professionnelles (CNEP) a procédé, le samedi 25 avril, à la centralisation officielle des dossiers de candidature des organisations syndicales. Réunis en séance plénière de 10h à 22h30 au siège de l’institution, sous la présidence d’Alain Jules Monangze, les membres de la commission ont minutieusement épluché l’ensemble des dossiers soumis par les partenaires sociaux. Au finish, la bataille concernera 106 syndicats repartis dans 22 ministères.

Cette étape cruciale s’inscrit dans le strict respect du calendrier électoral réaménagé, tel que prescrit par le communiqué du 19 avril dernier. Concrètement, la commission a procédé à l’ouverture des plis scellés acheminés par vingt-cinq secrétaires généraux de ministères, ces hauts fonctionnaires agissant en qualité de dépositaires administratifs des candidatures issues de leurs secteurs respectifs.

Examen technique et listes officielles

L’objectif principal de ces travaux marathoniens en plénière visait à « s’assurer de la régularité des pièces fournies, du respect des seuils d’éligibilité et de la validité des sigles et logos déclarés ». Au terme de cet examen technique rigoureux, l’institution est désormais en mesure d’arrêter la liste officielle des syndicats habilités à concourir au sein de chaque unité administrative de l’État.

Voici la repartition de ces 106 candidatures :

Ministère Nombre de listes Sigles des syndicats en lice Ministère de l’Éducation nationale 25 FEN, FESEENA, GRALSEN, La Colombe, SAEG, SENA, SECEG, SEEPEMS, SEB, SEAEN, SIENFP, SYPEN, SRMEN, SYGE-V , SYGEEN, SYGEF, SYNEPPG, SNEEPS, SNEAAC, SYNETECPRO, SYNEPL, SYNAPE-TP, SYNAPEN, SYNPE, SOSE Ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations 17 MSI, SAAJE, S.A.C.C, SYNAAPE, SYNADGD, SYNADGB, SYNADNA , SYNAMP, SYLICONE, SYMEGA-DGEPF, SYNMOEFD, SY.N.A.B, SYNACC, SYNAAF, SYNAT, SYNPAP, SY.N.P.A.P Ministère de l’Enseignement supérieur 11 FRAPES, SAPMESURES, SATOUG, SYNAUSS, SYNAATREST, SYNAAAESR, SYNAA-IST, SYNAMONPCNOU, SYNAPUGREES, SNEC, SYNAPACNOUG Ministère de la Santé 11 FETRAG, FORSY-PS , SASPHA, SYNAPES, SYNAMONPS, SYNAPS, SYNAPSA, SYNAPHA, SYNAPS-PGA, SUSGA, SYNAS Ministère du Transport, de la Marine marchande, chargé de la Logistique 5 OMEPR, SAMTAC , SYNACM, SYNADGTT, SYNASR Ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle 5 SYNAT, SYFOP, SAAT, SYNFEP, SYNEFOP Ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts 5 CONAPSAC, SY.PR.A.JE.S, SYNACA, SYNAJES , SY.NA.PEC > Ministère de la Communication et des Médias 5 SYNAPOSTE, SNAPS, SYNACOP, SYNAPAP, SYPROCOM Ministère du Commerce, des PME/PMI et de l’Entreprenariat des jeunes 3 SNAC, SYNAMC, SYNAP-PME Ministère du Logement, de l’Habitat et du Cadastre 2 SYNA-HAB, SNULF Ministère des Affaires sociales chargé de la Protection de l’enfance et de la femme 2 SAPAS, SYNATRASS Ministère de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie 2 SYNAPERH, SYNASEER Ministère du Tourisme durable et de l’Artisanat 2 SA’ART, SNAPTOUR Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation 2 SYNAMONI, SY.NA.MI Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural 2 SYTRAG, SYNPA Ministère des Mines et des Ressources géologiques 1 SYPROMINES Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie bleue 1 SYNAMIPA Ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités 1 SYNAFOPRA Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 1 SAAE Ministère des Eaux et Forêts, de l’Environnement, du Climat 1 SYNAGREN Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions 1 SAMRI Ministère de la Planification et de la Prospective 1 SYNASS-ECONOMIE

Le procès-verbal déclinant les résultats de ces assises révèle de fortes disparités et une participation massive dans les départements sociaux. À titre d’exemple, le ministère de l’Éducation nationale enregistre le record absolu avec vingt-cinq dossiers validés, incluant des organisations historiques comme le Sena, le Saeg ou la Feseena. L’Enseignement supérieur compte de son côté onze syndicats en lice, dont le Snec, tandis que le ministère de la Santé affiche également onze candidatures, à l’instar du Synaps.

Des disparités notables et quelques exceptions

D’autres départements stratégiques affichent une vitalité syndicale particulièrement notable. Le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations centralise à lui seul dix-sept dossiers validés, illustrant la forte concurrence syndicale au sein des régies financières. À l’inverse, certains départements ne comptent qu’une poignée de listes, voire une candidature unique. C’est le cas du ministère de la Fonction publique où seul le Synafopra a été retenu, ou encore des départements de la Pêche et de l’Agriculture qui n’alignent respectivement qu’une et deux organisations.

Sur le plan structurel, le document précise que l’écrasante majorité des listes validées respecte un format standardisé de dix candidats titulaires et dix candidats suppléants. La commission a toutefois acté de rares exceptions. Le Syndicat des agents de l’administration du travail (SAAT), par exemple, a soumis une liste élargie de vingt titulaires et vingt suppléants. À l’inverse, au ministère de l’Énergie, le nombre de candidats du Synaperh a été curieusement pointé comme inexistant dans les registres de la commission.

Un bureau au complet pour valider le processus

Ce document officiel d’une quinzaine de pages, qui acte la cartographie définitive des forces en présence, a été dument paraphé par l’ensemble du bureau de la CNEP. Outre le président Alain Jules Monangze, le procès-verbal porte les signatures des représentants paritaires, garantissant la transparence du processus. On y retrouve notamment les paraphes de Gina Eyama Ondo, vice-présidente représentant les employeurs, et de Patricia Ada épouse Ebougou, vice-présidente pour le collège des travailleurs.

L’engagement des différents rapporteurs généraux, tels que Tanguy Nze Obame et Marcel Mintsa Mi Essono, vient également sceller la conformité légale de ces travaux de centralisation. Avec l’adoption formelle de cette liste de 106 syndicats, les acteurs sociaux sont désormais fixés sur leur sort et peuvent affûter leurs arguments de terrain en attendant l’ouverture imminente et officielle de la campagne électorale.

Voici la liste nominative de ces 106 syndicats :