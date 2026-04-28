Gabon : Non rappelé aux affaires, Franck Nguema a désormais la recette pour en finir avec la pauvreté !

Il faut croire que l’éloignement des palais dorés du Bord de mer et du gouvernement gabonais aiguise soudainement la conscience sociale de nombreux acteurs politiques déchus. L’ancien ministre et ex-député Franck Nguema a présenté ce lundi 27 avril à Akanda, le premier tome de 100 pages de son essai politique ardemment consacré à la précarité. Édité par Bookelis et paru le 23 avril, cet ouvrage de cent pages illustre une obsession fulgurante pour la misère de ses compatriotes qui prête à sourire, tant cette posture compassionnelle a cruellement manqué à l’ancien thuriféraire du régime déchu durant ses longues années passées au sommet de l’État et la chute de son ancien patron.

Intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon », l’ouvrage prend des allures de grand écart politique. Avec la clairvoyance vertigineuse de ceux qui ont tout perdu, l’auteur s’indigne du grand paradoxe national : un pays de deux millions d’habitants, regorgeant de ressources naturelles telles que le pétrole, le bois et les métaux rares, mais dont un tiers de la population croupit sous le seuil de pauvreté. Une tragédie qu’il a pourtant docilement accompagnée de l’intérieur, mais pour laquelle il réclame aujourd’hui « une réponse structurée, fondée sur des politiques publiques adaptées et une meilleure redistribution des ressources ».

L’amnésie sélective érigée en programme politique

Fuyant habilement le bilan accablant d’un système qu’il a farouchement servi en tant que député prétendument indépendant de 2019 à 2023 puis comme ministre, l’homme politique tente de se forger une nouvelle virginité. Dans la présentation de sa démarche, Franck Nguema pousse l’audace jusqu’à tirer les bases de sa nouvelle ligne politique de son expérience aux côtés de son oncle et mentor, feu André Mba Obame (AMO). Une filiation symbolique opportunément brandie aujourd’hui, qui occulte avec un cynisme absolu son allégeance zélée au régime d’Ali Bongo.

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Fort de cette illumination tardive, l’essai aligne les constats alarmants avec un aplomb déconcertant. L’ancien membre du gouvernement se passionne subitement pour l’épineuse question de la dette publique, soulignant avec gravité que la charge de cette dernière a atteint, au 31 décembre 2025, un « fardeau insoutenable pour les finances publiques » mettant en péril les grands équilibres de l’État et la cohésion sociale. Un constat clinique irréfutable, mais qui semble ignorer que ce fardeau a été allègrement creusé par les équipes gouvernementales dont il fut l’un des visages incontournables.

Le cynisme de la rédemption éditoriale

L’ambition de ce manifeste ne s’arrête pas au simple inventaire des échecs de la République. L’ex-député caresse le rêve de forger un nouveau courant de pensée, appelant à multiplier les filets sociaux pour réduire durablement les inégalités. Poussant le plaidoyer à son paroxysme, il tente même de légitimer cette métamorphose en brandissant son passé d’entrepreneur de haut niveau et quelques micro-actions locales menées à l’époque de sa superbe — notamment dans l’accès à l’eau ou l’éducation — comme les preuves irréfutables d’un engagement social inébranlable.

L’auteur posant hier avec un lecteur de son essai de 100 pages

Ce bréviaire de la rédemption politique, désormais disponible en format broché, annonce d’ores et déjà la couleur avec la mention « Tome I ». L’auteur promet d’autres volumes pour approfondir cette vibrante croisade contre la fatalité de la pauvreté. Une prolixité éditoriale qui vient confirmer une règle d’or implacable sur l’échiquier politique national : la lucidité, la fibre patriotique et l’empathie pour le peuple sont des vertus qui s’éveillent miraculeusement dès l’instant où l’on perd ses privilèges.