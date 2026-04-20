BTP : Mika Services rachète au géant français Bouygues l’intégralité des actifs de Colas Gabon

Le paysage économique national vient de connaître un bouleversement majeur. Le groupe gabonais Mika Services, agissant par l’intermédiaire de sa holding ACK S.A., a officialisé ce dimanche 19 avril l’acquisition totale de Colas Gabon, la filiale historique du géant français Bouygues. Cette transaction marque un changement de paradigme notable dans le secteur des travaux publics au niveau national.

L’opération financière et industrielle porte sur l’absorption de l’ensemble des activités, des actifs matériels et des effectifs de l’entreprise française. Dans son document officiel, la holding ACK S.A. confirme la signature d’un accord portant sur la cession, avec l’objectif affiché de consolider son ancrage sectoriel en s’appuyant sur des compétences reconnues et des actifs industriels structurants.

Une note interne confirmant la transition

Cette annonce publique est par ailleurs corroborée par une note interne confidentielle de la direction générale de Colas Gabon, que la rédaction d’Info241 a pu se procurer. Datée du 16 avril à Libreville, cette lettre signée par le directeur général, Frédéric Perrin, informe officiellement le personnel de la signature de l’accord. Il y précise que « cette décision a été prise à l’issue d’une analyse approfondie de notre situation locale et de nos perspectives de développement ».

La note interne

Le document exclusif apporte également des précisions cruciales sur le calendrier de l’opération. Frédéric Perrin y indique que, « jusqu’à la finalisation de ce processus prévue cet été et soumise aux conditions habituelles, Colas conservera la gouvernance de la société ». Un maintien provisoire des commandes assumé par la direction sortante pour assurer une transition en douceur et maintenir la qualité du service envers les clients.

Garanties sociales et tournant stratégique

Pour le repreneur, cette intégration s’accompagne de fortes garanties sur le plan social. La note interne confirme les promesses du repreneur en assurant que « l’ensemble du personnel sera maintenu dans ses conditions actuelles ». Le président-directeur général d’ACK S.A., Alain-Claude Kouakoua, a salué cette étape décisive de son côté : « Cette étape marque un tournant pour Holding ACK. Nous sommes fiers d’accueillir les équipes de Colas Gabon et leurs compétences qui viendront renforcer notre capacité à développer des projets structurants au Gabon. »

Avec cette acquisition d’envergure, Mika Services change de dimension et s’impose définitivement comme un acteur incontournable. Le groupe, déjà fortement impliqué dans de vastes chantiers tels que le projet de modernisation du Grand Libreville – dont le coût est estimé à 100 milliards de francs CFA –, décuple ainsi ses capacités pour rivaliser directement avec les grandes entreprises internationales encore présentes.

L’affirmation du savoir-faire national

Au-delà de la stricte transaction financière, ce rachat s’inscrit dans une dynamique d’appropriation économique plus large. Il symbolise la montée en puissance décomplexée des opérateurs nationaux et l’ambition de consolider un véritable tissu industriel local dans le domaine stratégique des infrastructures.

En reprenant les rênes d’une structure d’envergure internationale, les entreprises gabonaises démontrent leur volonté affirmée de valoriser le savoir-faire local sur les chantiers prioritaires du pays. Une opération historique pour ne plus se laisser dominer par les groupes étrangers dans la construction du pays.